Так-так, не дивуйтеся, вино справді може пахнути бензином! Чому так стається, пояснює Сомельє в зелених штанях.

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Яке вино має запах бензину

Якщо ви коли-небудь куштували витримані, зрілі Рислінги з Ельзасу чи Мозелю, то мали відчути в їхньому ароматі легкі, але напрочуд цікаві бензинові ноти. Невже винороби додавали у вино бензин? Чи це вино тримали в каністрах з-під пального?

О ні, ніхто такого не робив. І вино, звісно ж, не витримували в бензинових каністрах. Цей незвичайний аромат — абсолютно природний і є особливістю винограду сорту Рислінг.

Чому Рислінг пахне бензином

Бензинові ноти в ароматі вина з’являються через хімічну сполуку триметил-дигідронафталін, що міститься у шкірці та м’якоті винограду Рислінг. Однак бензинчиком може повівати лише від зрілого, витриманого вина з цього сорту винограду, зауважують експерти.

Якщо ж такі ноти ви відчули в молодому Рислінгу, це погана ознака. Поважному сорту "поводитись" так – непристойно.

Рислінг може здивувати вас бензиновим ароматом / Фото Unsplash

Що кажуть про Рислінг відомі винороби

Мішель Шапутьє, який має виноробні в Австралії, у Піренеях та Португалії, ноту бензину в Рислінгах взагалі вважає неприйнятною.

Рислінг ніколи не має відгонити бензином. Це наслідок помилки під час виготовлення вина, – переконаний авторитетний винороб.

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Погоджуватися з мсьє Шапутьє чи ні – ваша особиста справа. Вибір Сомельє в зелених штанях – насолоджуватись пікантними нотами нафти й бензину в поєднанні з грушею, абрикосом, яблучком, трояндою та грейпфрутом, що наповнюють аромат чудового витриманого Рислінгу!