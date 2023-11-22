Чому книжка так довго зберігалася у жінки та якою була реакція працівників бібліотеки на неочікуване повернення, розповідаємо далі.

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Як вдалося повернути загублену майже пів століття тому книгу

Мешканка Англії нещодавно повернула книгу до бібліотеки. Здавалося б, що це звичайна подія, яка не потребує висвітлення. Та річ в тому, що книга зберігалася у будинку британки упродовж 45 років.

Жінка позичила книгу "Tolkien's World" ("Світ Толкіна") Рендела Гелмса ще у 1976 році. І лише зараз, наприкінці 2023 року, видання знов опинилося на полицях бібліотеки.

Це може бути наша найбільш прострочена книга, яку ми повертаємо до бібліотеки,

— написала бібліотека на своїй сторінці у фейсбук.

Запізніла відвідувачка розповіла співробітникам, що часто відвідувала бібліотеку, коли працювала в сусідньому магазині Woolworth у 1970-х роках.

Коли Woollies закрився, вона повернула усі книги назад (принаймні так вона думала), але нещодавно, займаючись сортуванням речей, жінка виявила, що одна книжка все ж загубилася,

— пояснили в бібліотеці.

Книга, що зберігалася вдома у британки 45 років, має гарний стан / Фото Blackpool Libraries

У книгозбірні дозволили жінці не виплачувати значний штраф за прострочення.

Звичайно, ми не штрафуємо читачів за прострочені книги, навіть якщо минуло десятиліття,

— додали в бібліотеці.

Там запевнили, що якщо хтось уникає відвідин бібліотеки, бо втратив книгу в 1976 році, немає чого боятися.