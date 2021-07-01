Дівчина на ім’я Емілі опублікувала результат стрижки у своєму тіктоці emmmv__. Відео моментально "підірвало" соцмережу: його подивилися понад 3 мільйони разів. Не дивно, що воно набрало стільки переглядів: стрижка вийшла не дуже вдалою.

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Як бачимо на початку відео, дівчина хотіла зробити популярну на сьогодні зачіску у стилі андеркарт: зверху – волосся середньої довжини, а потилиця та виски – підстрижені дуже коротко.

Яку зачіску хотіла зробити Емілі / Скриншот тікток emmmv__

Можливо, у дівчини був трішки невдалий день, адже зачіска не вдалася. Емілі не до кінця вистригла волосся на скроні, а зверху заплела косичку.

Хлопець не очікував, що вийде така зачіска / Скриншот тікток emmmv__

Дивовижно, але дуже схожу зачіску роблять для йоркширських тер’єрів. Їм це дуже личить, а от хлопець став виглядати трішки кумедненько.

Зачіска для йоркширського тер’єра / Фото york-in

Глядачам стало шкода хлопця, але вони підбадьорили його: адже за 2-3 тижні волосся відросте, і можна буде зробити іншу зачіску. Утім, через кілька днів дівчина все виправила: хлопець почав виглядати справді брутально.

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Емілі переробила зачіску коханому за кілька днів / Скриншот тікток emmmv__

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У наступному відео дівчина показала, як виправила ситуацію.