Кохання у кіно: найкращі освідчення у стрічках всіх часів

Чимало дівчат мріють отримати у День святого Валентина каблучку та одвічне запитання: Ти вийдеш за мене?

По-справжньому романтизували освідчення у коханні ці стрічки, де герої кричали про свою любов з дахів чи придумували ще більш екстремальні способи довести коханій своїй почуття. У матеріалі 24 каналу розповідаємо про найбільш романтичні освідчення в історії кіно, якими можна надихнутись.

Найбільш романтичні освідчення у коханні в історії кіно

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Неочікувано головний герой Гаррі зрозумів, що любить кучеряву білявку Саллі з усіма її примхами та недоліками. Він виголосив свою переконливу промову, де пояснив, що хоче провести із нею все життя, що любить її, і дівчина не змогла встояти після таких слів та подарувала нареченому заповітний поцілунок.

"Реальна любов"

Нерозділене кохання часом може штовхати на відчайдушні вчинки. Так трапилось і з цим героєм фільму "Реальна любов". Він вирішив зізнатись у коханні дівчині, знаючи, що його відкинуть.

"Ноттінг Гілл"

Головна героїня, яку зіграла Джулія Робертс, вирішила взяти все у свої руки та сама сказала важливі слова чоловіку, у якого була закохана: "Я теж просто дівчина, стою перед хлопцем і прошу полюбити її".

"Щоденник пам'яті"

Ще одна стрічка, яка романтизувала зізнання в коханні та перетворила його у справжню казку, на яку чекала чи не кожна дівчина. Після дощової прогулянки на човні закохані скріпили свої почуття чутливою розмовою та ніжним поцілунком.

"Через Всесвіт"

Закоханий хлопець Джуд, якого зіграв Джим Стерджесс, вирішив розповісти про свої почуття коханій Люсі у традиційному для мюзиклу стилі. Він заспівав їй пісню "All You Need is Love". На щастя, Люсі відповіла взаємністю.

"Прогулянка, щоб пам'ятати"

Ця стрічка неодмінно змусить вас плакати, навіть якщо ви далекі від сентиментів. Лендон протягом усього фільму робив чимало романтичних речей для коханої Джеймі, які неодмінно надихають. Проте найбільш дивовижним вчинком було створення телескопа, щоб вона змогла знову побачити комету. Після цього моменту Лендон запропонував свою руку та серце Джеймі.

Гордість і упередження

Класика, яка зачарує неодмінно усіх. "Гордість і упередження" – це екранізація однойменного роману англійської письменниці Джейн Остін, який був написаний ще у 1813 році. Авторка змогла створити ром-ком ще до того, як він взагалі став популярний. Завзята Ліззі Беннет, яку зіграла Кіра Найтлі, нарешті піддається своїм почуттям та проявляє любов до чарівного містера Дарсі (Меттью Макфейден).