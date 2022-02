Любовь в кино: лучшие признания в фильмах всех времен

Многие девушки мечтают получить в День святого Валентина кольцо и извечный вопрос: Ты выйдешь за меня?

По-настоящему романтизировали признания в любви эти ленты, где герои кричали о своей любви с крыш или придумывали еще более экстремальные способы сказать любимой о своих чувствах. В материале 24 канала рассказываем о наиболее романтических признаниях в истории кино, которыми можно вдохновиться.

Наиболее романтичные признания в любви в истории кино

"Когда Гарри встретил Салли"

Неожиданно главный герой Гарри понял, что любит кудрявую блондинку Салли со всеми ее прихотями и недостатками. Он произнес свою убедительную речь, объяснив, что хочет провести с ней всю жизнь, что любит ее, и девушка не смогла устоять после таких слов и подарила жениху заветный поцелуй.

"Реальная любовь"

Неразделенная любовь иногда может толкать на отчаянные поступки. Так случилось и с этим героем фильма "Реальная любовь". Он решил признаться в любви девушке, зная, что его отвергнут.

"Ноттинг Хилл"

Главная героиня, которую сыграла Джулия Робертс, решила взять все в свои руки и сказала важные слова мужчине, в которого была влюблена: "Я тоже просто девушка, стою перед парнем и прошу полюбить ее".

"Дневник памяти"

Еще одна лента, которая романтизировала признание в любви и превратила его в настоящую сказку, которую ждала чуть ли не каждая девушка. После дождливой прогулки на лодке влюбленные скрепили свои чувства чувствительным разговором и нежным поцелуем.

"Через Вселенную"

Влюбленный парень Джуд, которого сыграл Джим Стерджесс, решил рассказать о своих чувствах любимой Люси в традиционном для мюзикла стиле. Он спел ей песню "All You Need is Love". К счастью, Люси ответила взаимностью.

"Прогулка, чтобы помнить"

Эта лента непременно заставит вас плакать, даже если вы далеки от сентиментов. Лэндон на протяжении всего фильма делал немало романтических вещей для любимой Джейми, которые непременно вдохновляют. Однако самым удивительным поступком было создание телескопа, чтобы она смогла снова увидеть комету. После этого момента Лэндон предложил свою руку и сердце Джейми.

Гордость и предубеждение

Классика, которая очарует обязательно всех. "Гордость и предубеждение" – это экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин, который написанный еще в 1813 году. Автор смогла создать ром-ком еще до того, как он вообще стал популярен. Упорная Лиззи Беннет, которую сыграла Кира Найтли, наконец-то поддается своим чувствам и проявляет любовь к волшебному мистеру Дарси (Мэттью Макфейден).