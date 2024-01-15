Кокетливий макіяж – це одна зі складових цього тренду. У чому особливість такого образу та як його повторити, розповідаємо далі.

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Що таке кокетливий макіяж

Кокетливий макіяж – це легкий та грайливий мейк, який спирається на однотонну палітру ніжних рожевих відтінків. Для нього характерні лялькові очі, підкреслені тонкими віями та підводкою, насичені рум'яна та легкий макіяж очей та губ.

Цей образ зараз у моді, тому що це вдосконалена, м’яка версія яскраво-рожевого тренду у стилі Барбі, який нещодавно захопив світ,

— каже знаменитий візажист Браян Кантор.

Його колега, візажист Чарлі Реддл додає, що кокетливий макіяж ідеально підходить для холодної пори року, оскільки дозволяє повернути колір шкірі. Окрім того, за його словами, він надає м’якшого, більш романтичного вигляду, а також додає образу молодості та бадьорості.

Як виглядає кокетливий макіяж: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Як зробити макіяж кокетки

Якщо ця неймовірно жіночна естетика макіяжу вам подобається, відтворити образ в домашніх умовах цілком реально. Для цього:

Зробіть гарний та здоровий тон обличчя. Для такого макіяжу, як радять візажисти, найкраще використовувати більш м’яку та природну основу. Гарно підійдуть легкі тональні засоби, тонувальні зволожувальні креми або навіть консилери, нанесені на необхідні зони.

Оберіть свій ідеальний рожевий колір. Є один колір, до якого ви завжди будете звертатися під час макіяжу кокетки – рожевий. Оберіть свій відтінок і зробіть насичено рум’яні щоки, ніжно-рожеві губи й використайте навіть рожеві тіні для повік.

Як виглядає кокетливий макіяж: дивіться фото