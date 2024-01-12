Такий підхід застосовують для матування шкіри, а також для того, щоб косметика трималася довше. Усе, що потрібно знати про цю техніку та її правильно застосування, розповідаємо далі.

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Що таке бейкінг

Бейкінг – це процес, за допомогою якого природне тепло тіла закріплює макіяж за допомогою шару розсипчастої пудри,

– пояснює професійна візажистка Марія Рінкон Джуро.

Вона каже, що цю техніку зазвичай застосовують, щоб закріпити макіяж під очима, у Т-зоні та на ділянках обличчя, які висвітлювали.

Для бейкінгу на шкіру наноситься щедрий шар розсипчастої пудри, який залишають на кілька хвилин. Протягом цього часу тепло тіла допомагає розчинити пудру та закріпити макіяж. Після цього залишки пудри прибирають, а макіяж залишається надовго стійким.

Як роблять бейкінг: дивіться відео

Які переваги має така техніка макіяжу

Існують певні ситуації, коли бейкінг має свої переваги. Наприклад, візажистка Марія Рінкон Джуро застосовувати цю техніку, коли робить ефектний макіяж очей.

Мені подобається використовувати бейкінг для закріплення макіяжу очей – ви починаєте з коректора та наносите пудру під очі. Коли ви застосовуватимете важкі, густі тіні для очей, їхні залишки падатимуть на пудру під очима, і завдяки цьому їх буде легко прибрати,

– пояснює відомий візажист Джанпаоло Чечіліато.

Бейкінг також чудовий, якщо доводиться робити макіяж для сцени чи фотосесії. Це ідеальний варіант, коли потрібно приховати, наприклад, темні кола під очима.

Крім того, якщо шкіра схильна до жирності, бейкінг допоможе позбутися блиску та сяйва.

