Людей, які збирають та вивчають монети називають нумізматами. Ця назва походить від відповідної науки, яка через монети вивчає історію різних країн світу та різних епох. Якщо ви все ж вирішили почати колекціонувати монети, або почали і не знаєте, куди рухатись, то поради 24 Каналу саме для вас.

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Що колекціонувати?

Для колекціонерів монет існує величезна кількість того, які саме екземпляри колекціонувати. Варіантів чимало. Наприклад:

колекціонування старовинних монет;

колекціонування монет за країнами;

колекціонування монет конкретних країн;

колекціонування за конкретною характеристикою, наприклад, монет з зображенням Єлизавети ІІ.

Принцип колекціонування також може бути різним – ви можете як купувати нові екземпляри, так і колекціонувати монети тих країн, у яких ви побували, що робитиме ваше надбання більш інтимним та особистим, адже нагадуватиме про подорожі.



Що колекціонувати – обирати тільки вам / Фото Pixabay

З чого починати?

Коли ви обрали, що саме колекціонуватимете, варто запастися необхідним інвентарем та освоїти термінологію. Наприклад:

аверс – лицьова сторона монети;

реверс – зворотня сторона;

гурт – ребро монети.

З необхідного інвентарю вам точно знадобиться тека для зберігання екземплярів, яку можна придбати в канцтоварах чи на спеціалізованих інтернет-сайтах. Також не завадить лупа, для детального вивчення монет та латексні рукавички для роботи з монетами, адже відбитки пальців можуть псувати деякі монети і з ними потрібно поводитися максимально обережно.

Де брати нові екземпляри?

Тут все залежить від того, які саме монети ви колекціонуєте. Якщо об'єктом вашої уваги стали українські обігові монети, то тут питань не виникає, адже новий екземпляр ви можете отримати з решти в магазині чи в автобусі. Українські обігові монети можна колекціонувати за роками та номіналами. До цього ми повернемося пізніше.

Також поповнювати колекцію можна монетами з країн, які вам вдалося відвідати.

Ще один шлях для пошуку нових екземплярів – купівля монет на спеціалізованих сайтах.

Якщо ж ви вирішили колекціонувати тематичні монети Нацбанку, то купувати нові екземпляри потрібно на сайті НБУ.

Як перетворити хобі на прибуткову справу?

Ваша колекція може принести вам чималу суму коштів, коли вона буде зібрана. Залежно від екземплярів її можуть оцінити по-різному. Проте небагато людей готові продавати надбання кількох років чи всього життя.

В Україні можливість заробити на колекціонуванні є і без продажу всієї колекції. Річ у тім, що в обігу є чимало цінних монет. Інших колекціонерів приваблюють ексклюзивні зразки. Наприклад, в обігу можна зустріти монети з різними дефектами або тестові зразки монет, які є надзвичайно рідкісними й інші колекціонери готові викласти за них чималу суму на спеціалізованих сайтах. Знайдена рідкісна монета навіть номіналом 50 копійок може принести вам кілька тисяч гривень. Це свого роду лотерея, адже потрібно бути пильним та терплячим.