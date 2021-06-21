Ми вже розповідали, для чого поціновувачі вина час від часу переливають його у чудернацькі скляні вази. Якщо коротко, то декантація може посилити аромат вина і допоможе позбутися від зайвого осаду. Але є ситуації, коли декантер ніяк не вплине на якість напою, і ви просто викинете гроші на вітер.

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До прикладу, якщо ви смакуєте вдома білі, рожеві, ігристі вина – тоді шлях один: вам не потрібно купляти декантер. У більшості випадків він буде просто недоречним, адже такі вина переважно не потребують декантації.

Коли вам знадобиться декантер

Любите червоні вина? Тоді вам може знадобитися декантер у двох випадках: щоб забрати осад із вина або щоб провести аерацію.

Наприклад, ви надаєте перевагу червоним винам, які закорковані вже більш ніж 5 років. У цьому разі вам стане в пригоді невеликий декантер, схожий на звичайну вазу. Туди потрібно обережно переливати вино і зупинитися, коли ви зауважили непотрібний осад. Вдалося це зробити? Ви молодець! Тепер можна спокійно смакувати вино.

Декантер зазвичай використовують для червоних вин / Фото Pexels

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Обожнюєте витримані й дорогі чи натуральні вина? Тоді великий декантер із широкою чашею – це ваш справжній друг. У ньому вино прекрасно взаємодіятиме з повітрям, що допоможе повністю його розкрити. Ось скільки часу потрібно "провітрювати" вино: