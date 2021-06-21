Мы уже рассказывали, для чего ценители вин иногда переливают их в причудливые стеклянные вазы. Если вкратце, то декантация усиливает аромат напитка и освобождает от осадка. Но если вы поклонник легких белых, розовых или игристых вин, то специальный сосуд для их "проветривания" вам совершенно не нужен. Эти вина, за редким исключением, в декантации не нуждаются.

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Для чего вообще декантер

Любите красные вина? Тогда декантер вам может понадобиться в двух случаях: чтобы удалить осадок из вина и для аэрации.

Если в вашей коллекции есть красные вина, закупоренные более 5 лет, то для них нужен небольшой декантер – вроде обычной вазы. Осторожно перелейте в него вино, следя за тем, чтобы осадок остался в бутылке. Получилось? Отлично! Теперь можете неспешно наслаждаться напитком.

Декантер обычно используют для красных вин / Фото Pexels

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Обожаете выдержанные или натуральные вина? Тогда без большого декантера с широкой чашей вам не обойтись. В нем вино будет прекрасно взаимодействовать с воздухом. Как долго нужно "проветривать" вино?

Натуральное или редуктивное: 15 – 30 минут.

Дорогое выдержанное: 2 часа и дольше.

За это время вкус и аромат напитка раскроется максимально полно.