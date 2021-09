Яскравий комікс, захоплююче фентезі чи навіть брутальний трагіфарс про короля Ліра – ось що чекає на допитливого читача у цій добірці. А уривки з творів допоможуть обрати, з якою ж книгою провести наступний осінній вечір.

Ренсом Ріґґз. Спустошення Диявольського Акра.

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Ця фінальна частина циклу про дивних дітей – бестселер The New York Times, USA Today та The Wall Street Journal. За сюжетом, дивом уцілівши під час колапсу часової петлі Ві, Джейкоб і Нур опиняються там, де все почалося, – у будинку діда Портмана.

Вони мають якнайшвидше повернутися до друзів, щоб повідомити: зло таки воскресло, воно сильніше, ніж будь-коли, тож усьому Дивосвіту загрожує смертельна небезпека. Буремні часи вимагають мужності й аж ніяк не дитячих рішень, однак Джейкобу з друзями до цього не звикати…

Ренсом Ріґґз. Спустошення Диявольського Акра.

Чи вдасться мешканцям Диявольського Акра вистояти у цій боротьбі попри дивні "спустошення" і вдосконалену армію прибічників Коула? Чи втілиться в життя пророцтво про сімох визволителів, на яке покладають стільки надій? Здається, Коул от-от поневолить увесь Дивосвіт, однак і в нього є ахіллесова п’ята…

Уривок з книги

"Двері злегка прочинилися, і в щілині з’явилася ведмежа морда. Усі поспіхом відступили до стіни – крім Едісона та пані Шуліки, які дозволили ведмедю себе обнюхати. – Bonjour, Jacques, – доброзичливо привіталася з ним імбрина. – J’ai amené des invités pour rendre visite à ma soeur. Ведмідь відступив від дверей, щоби ми змогли увійти. – Це Жак, один із ведмегримів моєї сестри, – пояснила пані Шуліка, – він охороняє вхід до цієї петлі. – Радий знайомству, – мовив Едісон, та ведмідь озвався бурчанням, і це трохи образило пса. – Ні, я не глузую з тебе. Серед моїх найкращих друзів є ведмеді. Ведмідь ще трохи подався назад, щоб нас пропустити".

Цікаво, що фотографії, якими рясно ілюстрована ця книжка, автентичні, вінтажні, знайдені шляхом тривалих пошуків, про що нагадує автор. Їх старанно збирали впродовж кількох років на блошиних ринках, виставках старих газет і в архівах колекціонерів.

Крістофер Мур. Дурень.

Видавництво: Фабула, 2021

Ця книжка – для того, хто цінує добрий гумор і парадоксальні сюжети, адже її автор, американський сатирик, відмовляючись від догм і скидаючи всі мислимі авторитети, розповідає знайому кожній хоч трохи освіченій людині історію короля Ліра.

Крістофер Мур. Дурень.

От лишень на відміну від Шекспіра робить це весело, з жартами, що переходять за межу фолу. Ще б пак: адже головний герой роману – блазень на прізвисько Капшук, бешкетник, інтриган, хитрун і геніальний стратег, чиї пригоди в Англії, а потім у Венеції, здається, перевершують шекспірівський оригінал.

У цьому трагіфарсі є все, щоб збурити суспільну мораль, підважити основи й стати улюбленим чтивом – інтриги, вбивства, кохання, зрада, дружба, ненависть, вірність. Гумор у цій феєрії брутальний, не бракує сексу, а також прихованих, явних і перефразованих цитат з Шекспіра. "Це непристойна казочка, – попереджають нас. – У ній ви знайдете недоречні злягання, убивства та шарпанину, каліцтва, зради та досі незвідані висоти вульгарності й лихослів’я…"

Загалом це один із найкращих романів Крістофера Мура, який зажив світової слави як автор бестселерів, у кожному з яких неодмінно присутні чаклунство, примари, заплутані сексуальні відносини та руйнування. А якщо все це, як у "Дурні" перенести до вигаданого ХІІІ сторіччя, то вийде така мішанка, від якої майже неможливо відірватися – тобто історія про драматичний останній рік життя шекспірівського короля Ліра, яку розповідає королівський блазень. І саме так, як і належить справжньому природженому блазневі.

Уривок з книги

" – Едмунд… – зітхнула Ґонерилья. – Мені здається, що Едмунд мене не кохає. І тут я так і сів прямо перед її вишукано сервірованим обідом та замислився, чи не остудити мені палаюче чоло в супниці з бульйоном. Кохає? Отим гівняним, курва, отим сцикливим, курва, чортовим, мля, коханням? Отим необов’язковим, а часто навіть і зайвим, поверхневим, курвівським, дешевеньким, фатально-брутальним, наскрізь зогнилим, дідько, коханням? Це що таке, чорте-дяволе і триста бісів? Куди ми пхаємось? Шо ще буде? Кохання? Та з якого біса? Яке ще чортове кохання? – Кохання? – перепитав я".

Джефф Джонс. Бетмен: Троє Джокерів.

Видавництво: Рідна мова, 2021

Хто такі троє джокерів у цьому коміксі для дорослих? Звідки вони взялися і як з ними боротися? У будь-якому разі, їхній головний супротивник Бетмен точно не розуміє, чому, як і звідки, але справи наразі такі: злочинець, за яким він ганявся усе своє життя, насправді зовсім не один. Насправді існує троє Джокерів.

Джефф Джонс. Бетмен: Троє Джокерів.

Тепер, дізнавшись цю неймовірну правду, Бетмен шукає відповіді. Разом із Барбарою Ґордон і Джейсоном Тоддом – двома колишніми жертвами Джокерової жорстокості – Темний Лицар нарешті наблизився до того, аби здолати його назавжди. Їх усіх до останнього.

Автор цієї захоплюючої історії – американський письменник і сценарист коміксів, креативний директор видавництва DC Comics. Працював над серіями коміксів про Флеша, Зеленого Ліхтаря та Супермена. У 2016 році разом із Джоном Берґом очолив DC Films – підрозділ Warner Bros. Pictures., який відповідає за кіновсесвіт DC Comics.

Това Лей. Замахана жінка у розквіті літ: як відкрити життя наново.

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

У житті авторки цієї книжки довгий час було одне й те саме: рутинні хатні справи, догляд за дітьми, нетямущий чоловік і брак часу на власні бажання. Одного ранку вона збагнула, що так далі тривати не може. Глянувши на безлад в домі, замурзаних дітей і гору посуду, вона відчула, що замахалася.

Настав час перезавантажити життя та віднайти себе у вирі чужих потреб і бажань. Це усвідомлення змусило авторку-героїню згадати про все, чого їй хотілося, але на що ніколи не вистачало часу.

Това Лей. Замахана жінка у розквіті літ: як відкрити життя наново.

Список заборонених бажань містив найпотаємніші мрії та навіть деякі шаленства. Так вона здійснила поїздку в Непал, запропонувала чоловікові відкритий шлюб, відірвалася з подругами на Ібіці, а ще купила вібратор. Відкрившись бажанням та окресливши власні межі, жінка змогла пізнати свою сексуальність, прийняти тіло та нарешті відновити здатність насолоджуватися життям.

Уривок з книги

"У той день, коли ми з Євою сходили в секс-шоп, – згадує вона, – повертаючись додому і прямуючи до залізничної станції, я роззирнулася навколо і побачила, які всі нещасні. Побачила людей, які бояться дивитися комусь в очі, бояться заговорити з незнайомцем, бояться одне одного. Коли ми стали такими похмурими? І, що важливіше, коли ми всі разом вирішили просто згаснути?"

Томі Адейємі. Діти помсти й чеснот.

Видавництво: Книголав, 2021

Друга книжка із трилогії "Спадок Ор’їші" відомої нігерійсько-американської письменниці – це захоплююча історія про світ магів і злих правителів, про боротьбу добра і зла, у якій чимало відгуків і на проблеми сучасного світу.

Ор’їші була колись щасливою країною, в якій жило чимало магів, які допомагали населенню. Та до влади прийшов безжальний король, який наказав вбити всіх чаклунів. На цій землі зникла магія, а народ втратив надію на порятунок.

Томі Адейємі. Діти помсти й чеснот.

Але зовсім юній чаклунці Зейлі вдалося повернути магію на землю Ор’їші. На жаль, чарівні сили відновились не лише у віщунів, вони з’явились й у частини дворян. Це означає, що у Зейлі з’явилось більше сильних ворогів, вона зневірена і розбита. Та перед нею важлива місія – захистити свій народ від жорсткого контролю правлячої монархії й допомогти принцесі Амарі відстояти право на престол.

В Ор’їші розпочалась громадянська війна, чи вдасться чаклунці Зейлі знайти сили та зміцнити магів, щоб перемогти злого короля та його команду?

Уривок з книги

"У ту мить, коли магія починає дихати в мене під шкірою, я не можу промовити й слова. Руки сяють пурпуровим світлом аше, божественної сили, що живить наші священні дари. Я не відчувала його жару з моменту того ритуалу, що повернув магію до Ор'їші. З того моменту, коли дух Баба розривав мої вени. Я затинаюся, а магія кипить у мені. Ноги німіють. Магія приковує мене до минулого, тягне під воду, як би я не опиралася... - НІ! Крик відлунює між ритуальних стін. Моє тіло падає на кам'яну підлогу. Чути гупання, коли слідом за мною падає заціпенілий Баба. Я хочу захистити його, але очі в нього завмерлі, погляд порожній. З грудей стирчить стріла".