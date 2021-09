Яркий комикс, захватывающее фэнтези или даже грубый трагифарс о короле Лире – вот что ждет любознательного читателя в этой подборке. А отрывки из произведений помогут выбрать, с какой же книгой провести следующий осенний вечер.

Рэнсом Риггз. Опустошения Дьявольского Акра.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Эта финальная часть цикла о странных детях – бестселлере The New York Times, USA Today и The Wall Street Journal. По сюжету, чудом уцелев во время коллапса временной петли Ви, Джейкоб и Нур оказываются там, где все началось, – в доме деда Портмана.

Они должны как можно скорее вернуться к друзьям, чтобы сообщить: зло таки воскресло, оно сильнее, чем когда–либо, поэтому всему Чудомиру грозит смертельная опасность. Бурные времена требуют мужества и отнюдь не детских решений, однако Джейкобу с друзьями к этому не привыкать...

Удастся ли жителям Дьявольского Акра выстоять в этой борьбе несмотря на странные "опустошения" и усовершенствованную армию сторонников Коула? В оплотится ли в жизнь пророчество о семи освободителях , на которое возлагают столько надежд? Кажется, Коул вот–вот поработит весь Чудомир, однако и у него есть ахиллесова пята…

Отрывок из книги

"Двери слегка приоткрылась, и в щели появилась медвежья морда. Все поспешно отступили к стене – кроме Эдисона и госпожи Коршун, которые позволили медведю себя обнюхать. – Bonjour, Jacques, – доброжелательно поздоровалась с ним имбрина. – J'ai amené des invités pour rendre visite à ma soeur. Медведь отступил от двери, чтобы мы смогли войти. – Это Жак, один из ведмегримов моей сестры, – пояснила госпожа Коршун, – он охраняет вход к этой петли. – Рад знакомству, – сказал Эдисон, и медведь отозвался ворчанием, и это немного обидело пса. – Нет, я не смеюсь над тобой. Среди моих лучших друзей есть медведи. Медведь еще немного подался назад, чтобы нас пропустить ".

Интересно, что фотографии , которыми обильно иллюстрирована эта книга, аутентичные, винтажные, найденные путем длительных поисков, о чем напоминает автор. Их старательно собирали в течение нескольких лет на блошиных рынках, выставках старых газет и в архивах коллекционеров.

Кристофер Мур. Дурак.

Издательство: Fabula, 2021 г.

Эта книга – для того, кто ценит хороший юмор и парадоксальные сюжеты , ведь ее автор, американский сатирик, отказываясь от догм и сбрасывая все мыслимые авторитеты, рассказывает знакомую каждому мало–мальски образованному человеку историю короля Лира.

Вот только в отличие от Шекспира делает это весело, с шутками, переходящими за грань фола. Еще бы: ведь главный герой романа – шут по прозвищу Капшук, озорник, интриган, хитрец и гениальный стратег, чьи приключения в Англии, а затем в Венеции, кажется, превосходят шекспировский оригинал.

В этом трагифарсе есть все, чтобы возбудить общественную мораль, поднять основы и стать любимой книгой – интриги, убийства, любовь, измена, дружба, ненависть, верность . Юмор в этой феерии грубый, много секса , а также скрытых, явных и перефразированных цитат из Шекспира. "Это неприличная сказка, – предупреждают нас. – В ней вы найдете неуместны совокупления, убийства и чехарду, увечья, измены и доселе неизведанные высоты пошлости и сквернословия..."

В целом это один из лучших романов Кристофера Мура , который приобрел мировую славу как автор бестселлеров, в каждом из которых непременно присутствуют колдовство, призраки, запутанные сексуальные отношения и разрушения. А если все это, как в "Дураки" перенести в вымышленный XIII век, то получится такая мешанина, от которой почти невозможно оторваться – то есть история о драматическом последнем годе жизни шекспировского короля Лира, которую рассказывает королевский шут. И именно так, как и положено настоящему врожденном шуту.

Отрывок из книги

"– Эдмунд ... – вздохнула Гонерилья. – Мне кажется, что Эдмунд меня не любит. И здесь я так и сел прямо перед ее изысканно сервированным обедом и задумался, не остудить ли мне горящий лоб в супнице с бульоном. Любит? Этой дерьмовой, курва, этой сцикливой, курва, чертовой, мля, любовью? Этой необязательной, а часто даже и лишней, курвой, дешевой, фатально-грубой, насквозь прогнившей, черт, любовью? Это что такое, черт-дявол и триста бесов? Куда мы суемся? Что еще будет? Любовь? И с какого черта? Какая еще чертова любовь? – Любовь? – переспросил я".

Джефф Джонс. Бэтмен: Три Джокера.

Издательство: Ридна мова, 2021

Кто такие трое джокеров в этом комиксе для взрослых? Откуда они взялись и как с ними бороться? В любом случае, их главный противник Бэтмен точно не понимает, почему, как и откуда, но дела пока такие: преступник , за которым он гонялся всю свою жизнь, на самом деле вовсе не один. На самом деле существует три джокера.

Теперь, узнав эту невероятную правду, Бэтмен ищет ответы. Вместе с Барбарой Гордон и Джейсоном Тоддом – двумя бывшими жертвами жестокости Джокера – Темный Рыцарь наконец приблизился к тому, чтобы победить его навсегда. Их всех до последнего.

Автор этой захватывающей истории – американский писатель и сценарист комиксов, креативный директор издательства DC Comics. Работал над сериями комиксов о Флэше, Зеленом Фонаре и Супермене. В 2016 году вместе с Джоном Бергом возглавил DC Films – подразделение Warner Bros. Pictures, которое отвечает за киновселенную DC Comics.

Това Лэй. Замаханная женщина в расцвете лет: как открыть жизнь заново.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

В жизни автора этой книги долгое время было одно и то же: рутинные домашние дела, уход за детьми, бестолковый муж и нехватка времени на собственные желания. Однажды утром она поняла, что так дальше продолжаться не может. Взглянув на беспорядок в доме, чумазых детей и гору посуды, она почувствовала, что замахалась.

Пора перезагрузить жизнь и найти себя в водовороте чужих потребностей и желаний. Это осознание заставило автора-героиню вспомнить все, чего ей хотелось, но на что никогда не хватало времени.

Список запретных желаний содержал самые сокровенные мечты и даже некоторые безумства. Так она совершила поездку в Непал, предложила мужу открытый брак, оторвалась с подругами на Ибице, а еще купила вибратор. Открывшись желанию и очертив собственные границы, женщина смогла узнать свою сексуальность, принять тело и наконец восстановить способность наслаждаться жизнью.

Отрывок из книги

"В тот день, когда мы с Евой сходили в секс-шоп, – вспоминает она, – возвращаясь домой и направляясь к железнодорожной станции, я огляделась вокруг и увидела, какие все несчастны. Увидела людей, которые боятся смотреть кому-то в глаза, боятся заговорить с незнакомцем, боятся друг друга. Когда мы стали такими мрачными? И, что важнее, когда мы все вместе решили просто погаснуть? "

Томи Адейеми. Дети мести и добродетелей.

Издательство: Книголав, 2021

Вторая книга из трилогии "Наследие Орьиши" известной нигерийско-американской писательницы – это захватывающая история о мире магов и злых правителей , о борьбе добра и зла, в которой немало отсылок и на проблемы современного мира.

Орьиши была когда-то счастливой страной, в которой жило немало магов, которые помогали населению. Но к власти пришел безжалостный король , который приказал убить всех колдунов. На этой земле исчезла магия, а народ потерял надежду на спасение.

Томи Адейеми. Дети мести и добродетелей.

Но совсем юной колдунье Зейле удалось вернуть магию на землю Орьиши. К сожалению, волшебные силы восстановились не только у прорицателей, они появились и у части дворян. Это означает, что у Зейлы появилось больше сильных врагов , она отчаявшаяся и разбита. Но перед ней важная миссия – защитить свой народ от жесткого контроля правящей монархии и помочь принцессе Амари отстоять право на престол.

В Орьиши началась гражданская война, удастся ли колдунье Зейле найти силы и укрепить магов, чтобы победить злого короля и его команду?

