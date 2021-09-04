Авторы этих книг рассказывают истории, которые могут развеселить и одновременно заставить задуматься. Психологическое напряжение и юмор, крутой драйв и нежная лирика – вот то, делает из этого чтива настоящие бестселлеры.

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Андрей Кокотюха. Изгнанник и благородная пленница.

Издательство: Виват, 2021

По сюжету этой истории, на улице 1919, действие происходит на Екатеринославщине. Бывший полицейский–изгнанник Платон Чечель служит в петлюровской разведке. Выполняя тайное задание в глубоком вражеском тылу, Платон оказывается в ловушке и чудом вырывается от белых. Но – попадает в руки красных...

Андрей Кокотюха. Изгнанник и благородная пленница.

Теперь он в шаге от расстрела. Вместе с ним в плену юная и благородная Дарья Ильницкая. Страшно подумать, что грозит ей. Поэтому Чечель делает отчаянную попытку спасти себя и девушку – берется расследовать убийство вражеского командира. Цена освобождения – найденный убийца. Только вряд ли можно верить комиссарским обещаниям...

Отрывок из книги

"Они оба здесь в неволе, считай – в тюрьме, за невидимой решеткой. – Я не спала, – то ли призналась, то ли пожаловалась девушка. – Я тоже. После тревоги в лагере никто не спал. – Вы не поняли , Платон Яковлевич. Я совсем не спала. Мне страшно. Не поверите – не впервые с тех пор, как сожгли усадьбу и пряталась на хуторе. Гольц не возражал, даже почему-то не спросил о цели. Единственное – велел, чтобы говорили пленные недолго. Их должны видеть, поэтому свидание происходило на открытой поляне, на глазах, считайте, всех жителей. Занятые бойцы на пару не обращали внимания. Те, кто пока не знал, чем себя занять, пялились с интересом".

Евгения Кузнецова. Спросите Миечку.

Издательство: Видавництво Старого Лева, 2021

Евгения Кузнецова. Спросите Миечку



Я пыталась написать то, чего мне самой очень не хватает в кино и книгах – это медленный сценарий, где нет драм и трагедий, где люди живут обычной, будничной жизнью,

–рассказывает автор этой книги.

Поэтому написана в жанре магического реализма, эта история – о двух сестрах, которые решают поставить жизнь на паузу и спрятаться на несколько летних месяцев от проблем в избушке своей бабушки. Но лето время не останавливает: на пороге дома появляются люди из прошлой, настоящей и будущей жизни.

Все в этом доме – и сами сестры, и бабушка, и индийская кузина, и растерянная мама, и даже рыжий кот без имени – на пороге перемен . Впрочем, начиналось все так идиллически.

Отрывок из книги

"Миечка и Лиличка взялись после завтрака мыть весь дом. Ведь даже рай требует, чтобы в нем поддерживали чистоту. Их мама в этом раю бывала нечасто, потому что бабушкину речь знала подробнее, чем дочери, и все детство играла с щебнем, досками, гвоздями и строительным песком. Молодая Теодора бегала между кучами камней и искала среди них детей, которые куда-то расползались . "Т ы даже не думай здесь оставаться, потому что всю жизнь на четвереньках простоишь", – говорила она своей дочери Марии, которая радушно в пятнадцать с половиной лет поехала учиться и больше в родительский дом не вернулась. Однако ее обоих внучек, уже после первого лета в раю, тянуло сюда так, что они были готовы готовить сами и стирать сами, лишь бы оказаться в малиновых кустах".

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Анна Багрова. Ветровая гора.

Издательство: Наш Формат, 2021

Этот роман – актуальное украинское фэнтези; хоть и основанное на древней украинской мифопоэтике, но удивительно современное. Поэтому они живут среди нас – ветры, внуки Стрибога. Всегда появляются на берегах Днепра, обычно в одной семье – и дед передает внуку тайные знания и особые умения.

Анна Багрова. Ветровая гора.

Однако с Дэйвом происходит иначе: он родился в Канаде, поэтому должен пройти непростой путь, прежде чем понять свое древнее украинские корни и открыть истинное призвание. Но ветровые мельницы на Днепровских холмах манят парня, и этому не следует сопротивляться...

Отрывок из книги

"Девушка напоминала Мавку из "Лесной песни". Когда-то в воскресной школе в Торонто они ставили спектакль по этой драматической поэме Леси Украинки. Идейв в то время играл роль Лукаша. Он почувствовал, как дрожат руки, и выключил фотоаппарат. Прикипел взглядом к незнакомке. Проходя мимо, девушка улыбнулась так очаровательно, будто сошла с обложки какого-то журнала. В этот момент парень забыл обо всем на свете – и о ветряках, и о надоедливом сквозняке, который уже второй день подряд не давал ему покоя, разрывая грудь: забыл о Торонто, о маме и деде с бабушкой, о Максе и сестрах-близняшка, а также о своем недавнем неприятном разговоре с Олегом. Стоял и завороженно смотрел на девушку. "Если она – Мавка, стань для нее Лукашем!" – показалось, сам ветер прошептал эти слова ему на ухо. Поэтому, не долго думая, парень достал из рюкзака свирель и начал играть мелодию песни, которую пели девушки".

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Книга будет интересна для того, кто любит увлекательные фантастические истории, интересуется украинской мифологией и историей. Специальная награда от Дары Корний и Тали Владмировой "Современное украинское фэнтези" в номинации "Романы" Международного литературного конкурса романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей "Коронация слова" (2020).

Софи Грин. Поткин и Стаббс. Книга 1.

Издательство: Ридна мова, 2021

Главная героиня этой истории Лил Поткин живет в мрачном городе Пелиган и мечтает заниматься журналистскими расследованиями. Как-то Лил, слоняясь по залу ожидания на автобусной станции, наталкивается на странного печального мальчика и угощает его горячим шоколадом. А проснувшись ночью, видит его в своей комнате.

Софи Грин. Поткин и Стаббс. Книга 1.

Сначала парень не хочет говорить, кто он и откуда взялся, и в конце концов признается: он – призрак, и ему нужна помощь Лил. Ведь девочка – единственная, кто видит его. Поэтому впоследствии Лил Поткин и Нед Стаббс стремятся узнать, что же случилось с ним в прошлом году, когда он бесследно исчез из приюта.

Друзья обращаются за помощью к Эйбу Мендрелу – детектива на пенсии. Эйб соглашается распутывать дело Стаббса, если Лил поможет ему в поисках опасного преступника, который избежал правосудия. На самом деле это чтиво, которое привлекает и необычным сюжетом, и психологическим напряжением, и "взрослым" решением проблем, которых оказывается много в этой увлекательной истории.

Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Быстроножка и очень велосипедное происшествие.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Авторы этой книги хоть и не профессиональные велосипедисты, однако обожают велосипеды и с детства приучают своих детей к двухколесному транспорту. Их "Быстроножка и очень велосипедное приключение" – это история о детстве и взрослении , о тропы в горах и в жизни. И о том, как разнообразен мир. Особенно, когда ты – на велосипеде!

Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Быстроножка и очень велосипедная происшествие.

Поэтому главный герой по имени Олесь живет в городке у гор. Он часто смотрит на них издалека и мечтает поехать туда на своем велосипеде . В конце концов парень отправляется в путешествие вместе с отцом – пилотом спасательного вертолета.

Кого же они там встретят и какую тайну раскроют? Кто такие "б ыстроножки " и как стать одним из них? Художественный рассказ дополнен интересными познавательными вставками. Маленькие и большие читатели узнают об особой хромольке и магическом герметике, научатся отличать городской велосипед от горного и выяснят, как подготовиться к двухколесному путешествию.

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Отрывок из книги