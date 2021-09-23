Коли і як правильно мріяти, щоб досягнути бажаного: результати дослідження

З віком дорослі люді поступово втрачають таку важливу навичку як вміння мріяти, а всі їх думки займають побутові турботи. Як знову повернути собі здатність насолоджуватись думками, розповіла психологиня Ерін Вестгейт.

Професор психології Університету Флориди Ерін Вестгейт разом зі своєю командою вирішили з'ясувати, як змусити дорослих людей розбудити у собі мрійника і почати мислити позитивно. Результати дослідження вони опублікували у журналі "Emotion".

Читайте також Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show

Процес мріяння тісно пов'язаний з нашими емоціями. Люди, які вміють правильно мріяти, легше переносять біль, а загальний стан їх здоров’я кращий, ніж у тих, хто завжди думає про погане, вважають науковці. Вони зібрали групу добровольців, щоб перевірити цю теорію.

Як відбувалось дослідження

Учасників попросили мислити про речі, які викликають у них позитивні емоції, щоб розбудити їх уяву. Проте це завдання виявилось не таким легким, як здається. Більшість думало про зовсім приземлені речі, до прикладу, про морозиво.

Виявилось, що створювати позитивні думки не так то й просто, і дорослим людям доводиться докладати набагато більше зусиль для цього, ніж дітям:"Ви повинні бути актором, режисером, сценаристом та аудиторією свого розумового виступу​", – каже експертка.

Дорослим потрібно докладати зусиль, щоб почати мріяти / Фото Pexels

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Більшість людей просто не вміють відволікатись від своїх турбот і занурюватись у приємні думки, а тому їм і важко мріяти. Вчені кажуть, що учасникам довгий час було важко зрозуміти, як воно – отримувати задоволення від самих мрій про щось, як це роблять діти.

Як правильно мріяти

Щоб отримати максимальний позитивний ефект, вчені радять починати з позитивних думок. До прикладу, думати про майбутні цілі, уявляти цікаві події, яка на вас очікують, згадувати приємні моменти. Вони попереджають, що для цього потрібно постаратись:

Це справді важко для всіх. Немає вагомих доказів того, що деякі типи людей вміють краще мріяти. Проте ми всі можемо цей процес розвинути та вдосконалити,

– запевняє Ерін Вестгейт

До теми Як досягти успіху у творчій професії: вчені з'ясували, від чого це залежить

Найкращий час для того, щоб повністю зануритись у власні думки – це виконання рутинних завдань, які ви робите на автоматі: під час чищення зубів, вечірнього купання чи дороги на роботу. "Наступного разу на прогулянці, замість того, щоб виймати телефон, спробуйте помріяти", – радить психологиня.