Профессор психологии Университета Флориды Эрин Вестгейт вместе со своей командой решили выяснить, как заставить взрослых людей разбудить в себе мечтателя и начать мыслить позитивно. Результаты исследования они опубликовали в журнале "Emotion".
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Процесс мечтания тесно связан с нашими эмоциями. Люди, которые умеют правильно мечтать, легче переносят боль, а общее состояние их здоровья лучше, чем у тех, кто всегда думает о плохом, считают ученые. Они собрали группу добровольцев, чтобы проверить эту теорию.
Как происходило исследования
Участников попросили мыслить о вещах, которые вызывают у них положительные эмоции, чтобы разбудить их воображение. Однако эта задача оказалась не такой простой, как кажется. Большинство думало о совершенно приземленных вещах, к примеру, о мороженом.
Оказалось, что создавать позитивные мысли не так и просто, и взрослым людям приходится прилагать гораздо больше усилий для этого, чем детям: "Вы должны быть актером, режиссером, сценаристом и аудиторией своего мысленного выступления", – говорит эксперт.
Взрослым нужно прилагать усилия, чтобы начать мечтать / Фото Pexels
Большинство людей просто не умеют отвлекаться от своих забот и погружаться в приятные мысли, а потому им и сложно мечтать. Ученые говорят, что участникам долгое время было трудно понять, как это – получать удовольствие от мечтаний о чем-то, как это делают дети.
Как правильно мечтать
Чтобы получить максимальный положительный эффект, ученые советуют начинать с позитивных мыслей. К примеру, думать о будущих целях, представлять интересные события, которые вас ожидают, вспоминать приятные моменты. Они предупреждают, что для этого нужно постараться:
Это действительно трудно для всех. Нет веских доказательств того, что некоторые типы людей умеют лучше мечтать. Однако мы все можем этот процесс развить и усовершенствовать,
– уверяет Эрин Вестгейт
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Лучшее время для того, чтобы полностью погрузиться в собственные мысли – это выполнение рутинных задач, которые вы делаете на автомате: во время чистки зубов, вечернего купания или дороги на работу. "В следующий раз на прогулке, вместо того, чтобы вынимать телефон, попробуйте помечтать", – советует психолог.