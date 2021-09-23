Профессор психологии Университета Флориды Эрин Вестгейт вместе со своей командой решили выяснить, как заставить взрослых людей разбудить в себе мечтателя и начать мыслить позитивно. Результаты исследования они опубликовали в журнале "Emotion".

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Процесс мечтания тесно связан с нашими эмоциями. Люди, которые умеют правильно мечтать, легче переносят боль, а общее состояние их здоровья лучше, чем у тех, кто всегда думает о плохом, считают ученые. Они собрали группу добровольцев, чтобы проверить эту теорию.

Как происходило исследования

Участников попросили мыслить о вещах, которые вызывают у них положительные эмоции, чтобы разбудить их воображение. Однако эта задача оказалась не такой простой, как кажется. Большинство думало о совершенно приземленных вещах, к примеру, о мороженом.

Оказалось, что создавать позитивные мысли не так и просто , и взрослым людям приходится прилагать гораздо больше усилий для этого, чем детям: "Вы должны быть актером, режиссером, сценаристом и аудиторией своего мысленного выступления", – говорит эксперт.

Взрослым нужно прилагать усилия, чтобы начать мечтать / Фото Pexels

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Большинство людей просто не умеют отвлекаться от своих забот и погружаться в приятные мысли, а потому им и сложно мечтать. Ученые говорят, что участникам долгое время было трудно понять, как это – получать удовольствие от мечтаний о чем-то, как это делают дети.

Как правильно мечтать

Чтобы получить максимальный положительный эффект, ученые советуют начинать с позитивных мыслей. К примеру, думать о будущих целях, представлять интересные события, которые вас ожидают, вспоминать приятные моменты. Они предупреждают, что для этого нужно постараться:

Это действительно трудно для всех. Нет веских доказательств того, что некоторые типы людей умеют лучше мечтать. Однако мы все можем этот процесс развить и усовершенствовать,

– уверяет Эрин Вестгейт

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