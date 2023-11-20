У спецслужбах США жінка пропрацювала з 2000 по 2005 роки. За її словами, не всі готельні номери є безпечними, тому вона дала поради із власного досвіду – де найбезпечніше проживати.

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Як обрати безпечний готельний номер

За словами Трейсі Уолдер, якщо говорити про відпочинок за кордоном, то часто іноземці можуть стати мішенню для крадіїв. Та й під час відпочинку всередині країни це теж не виключено. Тому 1 та 2 поверхи готелів є небезпечними, оскільки зловмисники можуть влізти у номер через вікно.

Щодо іншого аспекту, то потрібно враховувати факт, що завжди є ймовірність надзвичайних ситуацій, які передбачають евакуацію з готелю іншими шляхами, зокрема через вікно. Тому брати номер на високих поверхах теж ризиковано, адже стрибок з вікна може бути травматичним або ж летальним.

Тому Уолдер завжди винаймає номери на 3 поверсі. Якщо ж немає вільних номерів за таким запитом, тоді жінка бронює кімнати на 4. Таке розташування враховує обидві проблеми – грабіжники не зможуть проникнути в номер через вікно, а у випадку надзвичайної ситуації стрибати звідти не надто травматично.

Крім того, жінка не рекомендує залишатися на ночівлю у приватних будинках чи незнайомих людей, адже це теж ризиковано.