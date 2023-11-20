Коли жінка побачила готовий торт, вона була розлючена та засмучена. 24 Канал розповідає, що пішло не так і чому солодкий подарунок не вдався.

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Що пішло не так з тортом Кріссі Джо

Кріссі Джо поділилася не надто "солодким" відео з оглядом на торт, який вона замовила до першого дня народження своєї онучки. Відео жінки набрало понад 5 мільйонів переглядів.

Я витратила понад 200 доларів на цей торт, і ось що я отримала. Це найгірший торт, який я коли-небудь бачила у своєму житті, — поділилась розчарована бабуся.

Кріссі Джо додала, що торт був естетично непривабливим і не відповідав референсу. Ба більше — у ньому знайшла волосину.

Перший торт до дня народження моєї онуки став катастрофою. Я була так засмучена, так розчарована. Цей торт мав репрезентувати мою онуку. Вона любить фей. Любить їх ще з 3-місячного віку, — додала жінка.

Як виглядав торт, який отримала жінка: дивіться відео

Підписники ж Кріссі Джо розділилася у думках, чи справедливо вона нарікає на торт. Дехто сказав, що жінка була безпідставно розлючена, особливо враховуючи вартість десерту. Проте інші погодилися, що бабуся мала повне право розлютитися через невдало виконане замовлення.

Пізніше Кріссі Джо поділилася оновленням у тікток, розповідаючи, що кондитерка повернула їй 100 доларів. Це, здається, втішило жінку.