Ці страви точно не допоможуть вашому шлунку працювати та не викличуть бажання їсти. Ділимось із вами курйозною фотодобіркою кулінарних "шедеврів", які викликають огиду та усмішку.
Цікаво Оце натворили: 10 випадків, коли сусіди зробили неприємний "сюрприз"
Страви, які відлякують
Незвична подача картоплі фрі.
Як вам така картопля фрі / Фото Boredpanda
Бутерброди не надто апетитні.
Цікаві бутерброди / Фото Boredpanda
Яка кумедна ковбаска.
Скуштували б таку ковбасу? / Фото Boredpanda
Оце так небезпечний бургер.
Страшний бургер / Фото Boredpanda
Це схоже на інсталяцію з фільму жахів.
Лячна інсталяція з м'яса / Фото Boredpanda
Скуштували б такий крекер?
Оригінальна подача / Фото Boredpanda
Яка огидна прикраса на торті.
Зіпсували торт прикрасою / Фото Boredpanda
Стейк у формі підошви виглядає цікаво.
Стейк оригінальної форми / Фото Boredpanda
Оце так поекспериментували з подачею холодцю.
Як вам такий холодець-морозиво / Фото Boredpanda
Рисове морозиво – звучить та виглядає не дуже апетитно.
Не апетитне морозиво з рисом / Фото Boredpanda
Суповий коктейль для справжніх гурманів.
Суп для любителів алкоголю / Фото Boredpanda