Ці страви точно не допоможуть вашому шлунку працювати та не викличуть бажання їсти. Ділимось із вами курйозною фотодобіркою кулінарних "шедеврів", які викликають огиду та усмішку.

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Страви, які відлякують

Незвична подача картоплі фрі.



Як вам така картопля фрі / Фото Boredpanda

Бутерброди не надто апетитні.



Цікаві бутерброди / Фото Boredpanda

Яка кумедна ковбаска.



Скуштували б таку ковбасу? / Фото Boredpanda

Оце так небезпечний бургер.



Страшний бургер / Фото Boredpanda

Це схоже на інсталяцію з фільму жахів.



Лячна інсталяція з м'яса / Фото Boredpanda

Скуштували б такий крекер?



Оригінальна подача / Фото Boredpanda

Яка огидна прикраса на торті.



Зіпсували торт прикрасою / Фото Boredpanda

Стейк у формі підошви виглядає цікаво.



Стейк оригінальної форми / Фото Boredpanda

Оце так поекспериментували з подачею холодцю.



Як вам такий холодець-морозиво / Фото Boredpanda

Рисове морозиво – звучить та виглядає не дуже апетитно.



Не апетитне морозиво з рисом / Фото Boredpanda

Суповий коктейль для справжніх гурманів.



Суп для любителів алкоголю / Фото Boredpanda