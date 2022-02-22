Користувачі Reddit опублікували фотографії досить прикрих, але водночас кумедних витівок, які зробили їхні сусіди. На такі "сюрпризи" ніхто не сподівався.

Цікаво Британець перетворив старий сарай на рай для чоловіків: на це він витратив тисячі фунтів

Упс...

Фото reddit

"Сусід викидає сміття тільки тоді, коли йому нагадають"

Фото reddit

Хтось хотів викинути ялинку з вікна

Фото reddit

Чудова реставрація!

Фото reddit

Крутий подарунок від сусідських дітей

Фото reddit

Сусід був винен 288 доларів

Фото reddit

Вітряк занадто сильно шумів

Фото reddit

"Сусіди вирішили, що мій двір – чудове місце для їхнього снігу"

Фото reddit

Сусіди фарбували паркан...

Фото reddit

"Сусіди поставили біотуалет поруч з моїм гаражем"

Фото reddit