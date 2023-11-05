Спальня – місце для відпочинку та відновлення сил, а клір, у якому вона облаштована – ключ до затишку кімнати. Про те, як зробити її якомога більш розслабляючою – читайте у тексті 24 Каналу.

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Теплий білий колір

М'які та тонкі теплі білі кольори можуть допомогти створити затишок. Якщо стіни пофарбувати у такий клір, то кімната буде виглядати спокійною та просторою. Збалансувати теплий білий можна поєднанням бежевих і чорних акцентів, які створять вишукану та нейтральну кольорову гаму.



Білі кольори завжди у тренді / Рexels

Синьо-зелений колір

Приглушені синьо-зелені кольори створюють настрій безтурботності та спокою. Класичний прохолодний тон нагадує море і небо. Людина серед таких кольорів заспокоюється та розслабляється.

Заспокійливий зелений колір

Цей колір найбільш наближений до природного. При використанні в приміщенні цей яскравий відтінок може відтворювати властивості природи, які підвищують настрій. Вибирайте меблі та аксесуари для спальні з натуральних матеріалів, таких як дерево, льон і ротанг, щоб вони поєднувалися та доповнювали вашу спальню.



Зелений колір заспокоює / Рexels

Чорні кольори спальні

Темні, чорнильні, спокійні кольори для спальні теж мають заспокійливий ефект. Чорна фарба імітує нічне небо, створюючи ідеальне середовище для спокійного сну. Якщо покрити всю спальню чорним кольором здається надто складним, затемніть лише стіну за ліжком, щоб зробити її акцентною.

Лавандові стіни спальні

Встановлюючи баланс між теплом і прохолодою, лавандовий колір водночас є невимушеним і живим. Поєднувати його можна з яскравими акцентними кольорами, такими як чорний і синій, які використовуються, щоб надати солодкому відтінку більш витонченого вигляду.

Світло-сіра спальня

Хоча є незліченна кількість відтінків на вибір, блідо-сірий виглядає особливо мрійливо в спальнях. Елегантний нейтральний колір імітує колір раннього ранку, створюючи спокійний фон для меблів та аксесуарів. У цьому спокійному просторі розкрийте індивідуальність завдяки різноманітним текстурам, таким як плюшевий табурет і меблі з розкішного дерева.

Блакитний колір

Глибокий, насичений синій може викликати умиротворення, яке можна відчути біля океану. Перенесіть колір на стелю та додайте деталі для кращого ефекту. Підкресліть насичений тон на стінах яскравими кольорами декоративних подушок та іншими предметами декору.



Синій колір теж може вписатися у спальню / Рexels