Дівчина змогла поділитися деталями неймовірного замовлення лише зараз, коли відбулася прем'єра фільму з Джорджем Клуні в головній ролі "Хлопці в човні". Кондитерка зізналася, що не знала, для кого ці торти, й хотіла відмовитися. Проте замовник дуже просив Голлі й вона не змогла відмовити.

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Як дівчина, сама того не знаючи, приготувала торт для Джорджа Клуні

Голлі Тейт – 22-річна кондитерка, яка готує торти на замовлення в елітному районі Котсуол, що у графстві Глостершир у Великій Британії. Дівчина почала пекти торти з 18 років і нині має власний бізнес під назвою "Project Cakery".

Одного дня їй зателефонували з терміновим замовленням: необхідно було приготувати 3 торти діаметром 25 сантиметрів до дня народження 61-річного Джорджа. Ба більше, їх мало вистачити на 200 осіб. Голлі хотіла відмовитися, адже у неї було вдосталь замовлень і виготовити нові торти треба було дуже швидко. Тоді замовник відхилив завісу таємничості й уточнив, що неподалік знімають фільм, а у режисера – день народження. Однак інших подробиць не розповідав.

Після цих слів Голлі не змогла відмовити й прийняла замовлення. Замовник не давав особливих вимог щодо наповнення тортів, але уточнив деякі деталі щодо оздоблення. Кондитерці запропонували проявити власну фантазію й виготовити торти у морській тематиці, а головний торт оздобити написом: "З днем народження, Джордже!", й прикрасити його човном.

Дівчина доклала чималих зусиль, але замовлення виконала. Голлі вважала, що це просте замовлення, однак коли торти приїхав забирати таємничий автомобіль, то дівчина дізналася неймовірну правду. Насправді замовник – асистент голлівудського актора Джорджа Клуні, а торти – для зірки.

Дівчина приготувала торти для Джорджа Клуні: дивіться відео

Голлі попрохали зберігати цю інформацію у таємниці, поки не відбудеться прем'єра фільму "Хлопці у човні". Дівчина погодилася й лише зараз змогла розповісти й показати, які торти вона приготувала для Джорджа Клуні у 2022 році.