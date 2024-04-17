"Міс штучний інтелект": відбудеться перший у світі конкурс краси моделей, створених комп'ютером

Штучний інтелект охоплює все більше сфер людського життя й вже дійшов до конкурсів краси. Так, у травні цього року відбудеться перший у світі конкурс краси, на якому обиратимуть найкращу модель, створену комп'ютером.

Організатори жартома зауважують, що "Міс Конгеніальність" Сандри Баллок більше не буде найвідомішою "фальшивкою", яка зруйнувала світ конкурсів краси.

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Перший у світі конкурс краси моделей ШІ

Організатором конкурсу краси серед моделей штучного інтелекту є платформа Fanvue. На офіційному сайті повідомляють, що "Міс ШІ" – це перший у світі конкурс краси серед моделей, створених штучним інтелектом. Учасниць будуть оцінювати за красою, технологіями та соціальним впливом.

Варто наголосити, що переможці отримають не лише корону, а й грошові призи. Так, за перше місце модель ШІ отримає 13 тисяч доларів, за друге – 5 тисяч доларів, а за третє – 2 тисячі доларів.

Переможці також отримають змогу доступ до спеціального курсу роботи з ШІ, а також отримають PR-підтримку, щоб зробити моделей, створених комп'ютером, популярними.

Цікаво, що суддями на цьому конкурсі краси також будуть моделі ШІ. Так, обиратимуть "Міс ШІ" моделі, створені комп'ютером, Айтана Лопес і Емілі Пеллегріні. Втім, будуть і реальні судді – експертка конкурсів краси Саллі-Енн Фосетт та експерт з маркетингу Ендрю Блох.

Відбудеться перший у світі конкурс моделей ШІ – більше у галереї

Учасників конкурсу оцінюватимуть за деякими класичними аспектами краси, а також за унікальними відповідями на низку запитань, наприклад: "Якби у вас була одна мрія зробити світ кращим, що б це було?". Учасники конкурсу зароблятимуть бали за свою майстерність і впровадження інструментів штучного інтелекту, які використовуються для створення їхніх цифрових шедеврів,

– пояснили організатори.

Також судді будуть оцінювати, як моделі ШІ будуть взаємодіяти з аудиторією. Відомо, що конкурс відбудеться у травні цього року, однак точної дати ще не оголошували – нині лише почали приймати заявки.