Организаторы в шутку отмечают, что "Мисс Конгениальность" Сандры Баллок больше не будет самой известной "фальшивкой", которая разрушила мир конкурсов красоты.

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Первый в мире конкурс красоты моделей ИИ

Организатором конкурса красоты среди моделей искусственного интеллекта является платформа Fanvue. На официальном сайте сообщают, что "Мисс ИИ" – это первый в мире конкурс красоты среди моделей, созданных искусственным интеллектом. Участниц будут оценивать по красоте, технологиями и социальным влиянием.

Стоит отметить, что победители получат не только корону, но и денежные призы. Так, за первое место модель ИИ получит 13 тысяч долларов, за второе – 5 тысяч долларов, а за третье – 2 тысячи долларов.

Победители также получат возможность доступ к специальному курсу работы с ИИ, а также получат PR-поддержку, чтобы сделать моделей, созданных компьютером, популярными.

Интересно, что судьями на этом конкурсе красоты также будут модели ИИ. Так, будут выбирать "Мисс ИИ" модели, созданные компьютером, Айтана Лопес и Эмили Пеллегрини. Впрочем, будут и реальные судьи – эксперт конкурсов красоты Салли-Энн Фосетт и эксперт по маркетингу Эндрю Блох.

Состоится первый в мире конкурс моделей ИИ – больше в галерее

Участников конкурса будут оценивать по некоторым классическим аспектам красоты, а также по уникальным ответам на ряд вопросов, например: "Если бы у вас была одна мечта сделать мир лучше, что бы это было?". Участники конкурса будут зарабатывать баллы за свое мастерство и внедрение инструментов искусственного интеллекта, которые используются для создания их цифровых шедевров,

– объяснили организаторы.

Также судьи будут оценивать, как модели ИИ будут взаимодействовать с аудиторией. Известно, что конкурс состоится в мае этого года, однако точной даты еще не объявляли – сейчас только начали принимать заявки.