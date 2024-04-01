В отличие от настоящих женщин, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, одна из таких моделей по имени Лили Рейн может делать новые фотографии в экзотических местах в любое время.

Как выглядит девушка, созданная с помощью технологий, и сколько она зарабатывает на модельном бизнесе, рассказываем далее.

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Как выглядит модель, созданная с помощью технологий

Лили Рейн – это 19-летняя модель, которая была создана искусственным интеллектом. Благодаря своим привлекательным снимкам, созданным с помощью цифровых технологий, девушка зарабатывает на платформе Fanvue почти 20 тысяч долларов в месяц. И, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти.

В отличие от обычных моделей, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили может делать новые фотографии в экзотических местах по первому требованию.

За последний год в Fanvue наблюдается стремительный рост числа создателей ИИ, многие из которых находят новые способы создания инновационного контента. В ноябре на долю создателей ИИ пришлось 15 % доходов Fanvue – на 100 % больше, чем месяцем ранее, – и этот рост не замедляется. Лили – яркий пример создателя, который заполняет пробел в сфере туристического влияния,

– рассказал Уилл Монанж, генеральный директор и основатель Fanvue.

Лили может мгновенно создавать новый контент / Фото Fanvue

Он добавил, что преимущество такой модели заключается в том, что она может создавать идиллические, живописные фотографии без длительных переездов и дополнительных расходов на поездки, а также использовать различные сезоны для привлечения своей аудитории.

Использование сезонов и модных поездок для создания контента и его монетизации – это большой бизнес,

– объяснил создатель модели.

Он также отметил, что Лили может легко выглядеть как Кардашьян, которая наслаждается своим ежегодным лыжным путешествием по лучшим горным курортам, которые только можно купить за деньги.