На відміну від справжніх жінок, яким доводиться планувати свій графік, плани поїздок, зачіски, макіяж і гардероб, одна з таких моделей на ім'я Лілі Рейн може робити нові фотографії в екзотичних місцях у будь-який час.

Як виглядає дівчина, створена за допомогою технологій, та скільки вона заробляє на модельному бізнесі, розповідаємо далі.

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Як виглядає модель, створена за допомогою технологій

Лілі Рейн – це 19-річна модель, яка була створена штучним інтелектом. Завдяки своїм привабливим знімкам, створеним за допомогою цифрових технологій, дівчина заробляє на платформі Fanvue майже 20 тисяч доларів на місяць. І, на думку експертів, цей показник тільки зростатиме.

На відміну від звичайних моделей, яким доводиться планувати свій графік, плани поїздок, зачіски, макіяж і гардероб, творець Лілі може робити нові світлини в екзотичних місцях на першу ж вимогу.

За останній рік у Fanvue спостерігається стрімке зростання числа творців ШІ, багато з яких знаходять нові способи створення інноваційного контенту. У листопаді на частку творців ШІ припало 15% доходів Fanvue – на 100% більше, ніж місяцем раніше, – і це зростання не сповільнюється. Лілі – яскравий приклад того, як заповнити прогалину у сфері туристичного впливу,

– розповів Вілл Монанж, генеральний директор і засновник Fanvue.



Лілі може миттєво створювати новий контент / Фото Fanvue

Він додав, що перевага такої моделі полягає в тому, що вона може створювати ідилічні, мальовничі фотографії без тривалих переїздів і додаткових витрат на поїздки, а також використовувати різні сезони для залучення своєї аудиторії.

Використання сезонів і модних поїздок для створення контенту та його монетизації – це великий бізнес,

– пояснив творець моделі.

Він також зазначив, що Лілі може легко виглядати як Кардаш'ян, яка насолоджується своєю щорічною лижною подорожжю найкращими гірськими курортами, які тільки можна купити за гроші.