Так, корейські жінки мають деякі секрети, як отримати бездоганну шкіру. Окрім того, кореянки не використовують продукти, що містять агресивні інгредієнти, які руйнують природний бар'єр шкіри. Натомість вони віддають перевагу засобам, які працюють з природною екосистемою шкіри.

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Тонік, який підібраний відповідно до типу шкіру

Особливе місце у системі догляду за шкірою обіймає тонік. Кореянки його ретельно підбирають, враховуючи тип шкіри. Його слід наносити на початку процедури догляду за шкірою. Мета тоніків – відновити рН шкіри після її очищення. До слова, у Південній Кореї тонік є важливим етапом у догляді за шкірою як для жінок, так і для чоловіків.

Важливо обрати тонік, враховуючи тип шкіри. Залежно від конкретних потреб, він допомагатиме боротися з сухістю, великими порами, жирним блиском, почервонінням чи іншими проблемами.

SPF має бути завжди й за будь-якої погоди

Креми з SPF-захистом є важливим етапом у догляді за собою. Серед сучасних косметичних засобів можна знайти можна знайти той, який подобається кожному. Нині існують не лише креми, а й стіки й навіть спреї.

Сонцезахисні засоби спочатку були частиною догляду тих жителів Південної Кореї, які прагли зберегти максимально світлий відтінок шкіри. Згодом SPF-захист став частиною обов'язковим етапом догляду. Окрім того, сонцезахисні засоби також дозволяють уникнути зморщок у майбутньому.

Косметичні маски

Обов'язковим етапом догляду за шкірою є косметичні маски. Вони багаті на різні активні інгредієнти, діють, як справжній стимулятор. Нині на полицях магазинів можна знайти чимало масок з різним складом, для будь-якого типу шкіри та потреб. Деякі з них можна використовувати 2 – 3 рази на тиждень, а якісь – кожного дня.



Маски – обов'язковий етап догляду / Фото Freepik

Кунжутна олія для блискучого волосся

Дбайливо доглядають корейські жінки не лише за шкірою, а й за волоссям. Аби воно було блискучим, протягом довгих століть кореянки користуються кунжутною олією. Її використовують як для кінчиків волосся, як щоденний догляд, або ж додають у маску, яку наносять на всю довжину перед миттям волосся.

Догляд "ханбанг"

Загалом, догляд за собою у кореянок побудований на гармонії. Основою цього є "хабанг", який визначає традиційну холістичну медицину в Південній Кореї. Основна мета такої системи – гармонізація та відновлення балансу тіла. Так, такі процедури нерідко складаються з женьшеню чи зеленого чаю, й спрямовані вони на відновлення балансу інь і ян.



Корейський догляд базується на гармонії / Фото Freepik

Кількаетапна система догляду

У корейському догляді за шкірою існує кілька багатоетапних систем щоденної рутини:

5 кроків,

7 кроків,

10 кроків,

12 кроків.

Найпоширенішою є система з 10 кроків догляду, яка складається з 2 етапів очищення, зволоження, лікуванням конкретної проблеми, пілінгів чи скрабів та масок. Такий догляд є одним з найпоширеніших у Південній Кореї.