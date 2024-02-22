Так, корейские женщины имеют некоторые секреты, как получить безупречную кожу. Кроме того, кореянки не используют продукты, содержащие агрессивные ингредиенты, которые разрушают естественный барьер кожи. Вместо этого они отдают предпочтение средствам, которые работают с естественной экосистемой кожи.

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Тоник, который подобран в соответствии с типом кожи

Особое место в системе ухода за кожей занимает тоник. Кореянки его тщательно подбирают, учитывая тип кожи. Его следует наносить в начале процедуры ухода за кожей. Цель тоников – восстановить рН кожи после ее очищения. К слову, в Южной Корее тоник является важным этапом в уходе за кожей как для женщин, так и для мужчин.

Важно выбрать тоник, учитывая тип кожи. В зависимости от конкретных потребностей, он будет помогать бороться с сухостью, большими порами, жирным блеском, покраснением или другими проблемами.

SPF должен быть всегда и при любой погоде

Кремы с SPF-защитой являются важным этапом в уходе за собой. Среди современных косметических средств можно найти можно найти тот, который нравится каждому. Сейчас существуют не только кремы, но и стики и даже спреи.

Солнцезащитные средства сначала были частью ухода тех жителей Южной Кореи, которые стремились сохранить максимально светлый оттенок кожи. Впоследствии SPF-защита стала частью обязательным этапом ухода. Кроме того, солнцезащитные средства также позволяют избежать морщин в будущем.

Косметические маски

Обязательным этапом ухода за кожей являются косметические маски. Они богаты на различные активные ингредиенты, действуют, как настоящий стимулятор. Сейчас на полках магазинов можно найти немало масок с различным составом, для любого типа кожи и потребностей. Некоторые из них можно использовать 2 – 3 раза в неделю, а какие-то – каждый день.



Маски – обязательный этап ухода / Фото Freepik

Кунжутное масло для блестящих волос

Бережно ухаживают корейские женщины не только за кожей, но и за волосами. Чтобы они были блестящими, в течение долгих веков кореянки пользуются кунжутным маслом. Его используют как для кончиков волос, как ежедневный уход, или добавляют в маску, которую наносят на всю длину перед мытьем волос.

Уход "ханбанг"

В общем, уход за собой у кореянок построен на гармонии. Основой этого является "хабанг", который определяет традиционную холистическую медицину в Южной Корее. Основная цель такой системы – гармонизация и восстановление баланса тела. Так, такие процедуры нередко состоят из женьшеня или зеленого чая, и направлены они на восстановление баланса инь и ян.



Корейский уход базируется на гармонии / Фото Freepik

Многоэтапная система ухода

В корейском уходе за кожей существует несколько многоэтапных систем ежедневной рутины:

5 шагов,

7 шагов,

10 шагов,

12 шагов.

Самой распространенной является система из 10 шагов ухода, которая состоит из 2 этапов очистки, увлажнения, лечением конкретной проблемы, пилингов или скрабов и масок. Такой уход является одним из самых распространенных в Южной Корее.