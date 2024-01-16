Щоб полегшити цей процес, варто впроваджувати невеликі корисні звички у щоденну рутину. Які нові ритуали можна додати, аби зробити життя більш здоровим та щасливим, розповідаємо далі.

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Ходіть і говоріть

Оскільки багато зустрічей зараз відбуваються віртуально, попередьте свого співрозмовника, що вимкнете камеру, та паралельно з розмовою прогуляйтеся.

Одягніть навушники й прогуляйтеся протягом 30-хвилинної розмови. Ви очистите свій розум, розширите творчі здібності, здатність співпрацювати та обдумувати нові ідеї на природі. Це піде на користь діловому співробітництву, покращить ваше здоров’я та заохотить вашого партнера приєднатися до вас,

– ділиться бізнес-тренерка Айві Слейтер.

Виділіть час на відновлюючу йогу перед обідом

Відновлююча йога – це легша версія традиційної йоги. Вона передбачає використання опор, які можуть допомогти тілу відпочити, поки ви займаєте легкі пози йоги.

Ця практика – найкращий подарунок, який ви можете зробити своєму тілу, особливо якщо ви проводите більшу частину дня сидячи. Уже через п’ять хвилин ви почнете відчувати різницю. Ваше тіло почне знімати будь-яку напругу в спині, і, уповільнивши дихання , ви відкриєте потік енергії, що освіжить вас перед наступними справами,

– пояснює коуч Норі Пунсіл.

Пийте більше води

Вода має вирішальне значення для загального здоров’я, а також для продуктивності. Тож на робочому столі завжди варто тримати велику пляшку, щоб регулярно пити рідину. Це допоможе підтримувати гарне самопочуття впродовж дня та необхідний рівень води в організмі.

Створіть і дотримуйтеся ранкового ритуалу

У світі, який постійно бореться за нашу увагу, прокинувшись, перед тим, як взяти телефон, виділіть хвилинку, щоб запитати себе: "Що мені сьогодні потрібно, щоб працювати якнайкраще?".

Дотримання здорового ранкового режиму налаштує вас на успіх ще до того, як ваш робочий день розпочався,

– наголошує духовна наставниця Діана Залукі.

Балуйте себе ароматерапією

Додавання ефірних олій до нічної або ранкової рутини може допомогти оздоровитися та полегшити стрес.

Характеристики кожної ефірної олії по-різному впливають на почуття, настрій та емоції, повідомляючи мозку, як реагувати. Так, наприклад, лаванда надішле мозку сигнал розслабитися, тож так ефірна олія може стати гарним доповненням до вечірнього відпочинку після роботи.