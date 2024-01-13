Афірмації – це підбадьорливі фрази, які можна вимовляти вголос або подумки, щоб подолати негативні думки й додати собі оптимізму та впевненості. Які формулювання можна використовувати для цього, розповідаємо далі.

До теми Початок – найважливіша частина роботи: мотиваційні цитати для нового року

Чим корисні позитивні афірмації

Афірмації – це короткі фрази, що містять вербальну формулу, яка при багаторазовому повторенні закріплює необхідний образ або установку в підсвідомості людини. Їх використовують для розвитку особистості та світогляду, досягнення певних цілей. І хоча легко назвати афірмації безсенсовим заняттям, насправді ж вони приносять користь.

З наукової точки зору вони надзвичайно корисні. Мені подобається називати їх зброєю, тому що вони спеціально розроблені для боротьби з негативними думками. Коли ви боретеся з цими негативними думками за допомогою позитивних тверджень, вони допомагають змінити моделі мислення,

– каже сертифікована лайф-коуч Сідні Рафаель.

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Вона додає, що це може допомогти отримати низку корисних здобутків, зокрема покращення настрою та зміну світогляду, підвищення самооцінки, зменшення стресу, підвищення мотивації та загальної впевненості.

Коли ви постійно блокуєте негативні розмови з собою та замінюєте їх чимось іншим, ви даєте шанс своїй впевненості різко підвищитися, пояснює експертка.

Якщо ми будемо вірити в позитивні речі про себе, ми знатимемо свою цінність. Коли ми знаємо свою цінність, у нас менше терпимості до тих, хто не бачить її. Ми вирішуємо оточувати себе людьми, які надихають нас,

– зауважує лайф-коуч Наталі Белл.

Улюблені афірмації можна зробити елементом декору / Фото Pexels

10 афірмацій на кожен день

Сідні Рафаель пропонує використовувати такі афірмації:

Я – це робота в процесі, і я є шедевром.

Так, я все ще росту, і я ідеальний такий, яким я є.

Я спокійний. Я можу бути обережним. Я контролюю свої емоції.

Я люблю і поважаю себе, незалежно від того, хто ще любить і поважає мене.

Я знаю, що для мене найкраще.

Я можу впоратися з важкими речами.

Водночас Наталі Белл додає ще такі формулювання: