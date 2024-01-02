Для результативного пошуку мотивації можна звернутись до відповідних цитат. 24 Канал підготував відповідну підбірку.

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Приклади висловів

Час перед та після Нового року – це період, коли ми повертаємося до нашої родини та друзів і збираємося з ними.

Ось декілька прикладів цитат, які допоможуть не концентруватись на минулому, а творити майбутнє.

"Бо слова минулого року належать мові минулого року, а слова наступного року чекають іншого голосу", – Т. С. Еліот

"Хіба не приємно думати, що завтра буде новий день, у якому ще немає помилок?" – Л. М. Монтгомері

"Горизонт нахиляється вперед, пропонуючи вам простір для нових кроків змін", – Майя Анджелоу

"Я прокидаюся в очікуванні, сподіваючись побачити щось нове", – Енні Діллард

"Початок – найважливіша частина будь-якої роботи", – Платон