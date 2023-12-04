У королівській сім'ї є деякі правила, які могли б здивувати будь-кого. Навіть королівська сім'я має свої власні дивацтва.

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Правила та традиції

Макарони, картопля та рис ніколи не з'являються в меню вечері. Члени сім'ї уникають молюсків, коли вони їдять поза домом, бо не ризикують отримати харчове отруєння. Точно так само вони відмовляються від сирого червоного м'яса.

На вечерю потрібно приходити в офіційному одязі.

Використані серветки завжди складають навпіл.

Всі закінчують їсти одночасно.

Коли в королівській родині п'ють чай, то за ручку горня потрібно триматися великим і вказівним пальцями, а середнім пальцем – за дно. Крім того, леді можуть робити ковтки тільки з одного місця, щоб не забруднити всю чашку помадою.

Принц Філіп повинен завжди має бути на два кроки позаду своєї леді на публіці.

Виборчі бюлетені для членів королівської сім'ї заборонені.

Різдво обов'язково святкують у колі сім'ї. Зазвичай родина збирається в Сандрінґемі, приватному заміському маєтку королеви Єлизавети, але Віллу та Кейт вдалося вислизнути до резиденції Міддлтонів один раз.