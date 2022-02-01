Вони наважились кардинально змінити свою зачіску, і не пошкодували. У нашому матеріалі ділимось фотодобіркою робіт майстра, яка можливо надихне вас змінити і свій образ.

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

Останні роки існує тенденція серед жінок будь-якого віку вкорочувати волосся. Тренд на такі стрижки залишається актуальним, що вміло демонструють зірки Мішель Вільямс, Наталі Портман і навіть Тайра Бенкс. Стилісти щоразу додають нові правила та форми, демонструючи, наскільки по-різному може виглядати у стрижці однакова структура волосся.

Жінки, які ризикнули змінити зачіску


Стильні зміни / Фото Boredpanda


Жінка наважилась на коротку стрижку / Фото Boredpanda


Наче дві різні людини / Фото Boredpanda


Як вам таке превтілення / Фото Boredpanda


Неймовірні зміни / Фото Boredpanda


Дуже стильна коротка стрижка / Фото Boredpanda


Жінка змінила свій образ / Фото Boredpanda


Короткі кучері виглядають особливо стильно / Фото Boredpanda


Дуже стильно та вишукано / Фото Boredpanda


Наважилась змінити образ / Фото Boredpanda


Неймовірне перевтілення / Фото Boredpanda


Стиліст вражає своїми роботами мережу / Фото Boredpanda


Зміни, які вражають / Фото Boredpanda


Наважилась змінити образ / Фото Boredpanda


Неймовірне перевтілення / Фото Boredpanda