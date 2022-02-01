Вони наважились кардинально змінити свою зачіску, і не пошкодували. У нашому матеріалі ділимось фотодобіркою робіт майстра, яка можливо надихне вас змінити і свій образ.
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Останні роки існує тенденція серед жінок будь-якого віку вкорочувати волосся. Тренд на такі стрижки залишається актуальним, що вміло демонструють зірки Мішель Вільямс, Наталі Портман і навіть Тайра Бенкс. Стилісти щоразу додають нові правила та форми, демонструючи, наскільки по-різному може виглядати у стрижці однакова структура волосся.
Жінки, які ризикнули змінити зачіску
Стильні зміни / Фото Boredpanda
Жінка наважилась на коротку стрижку / Фото Boredpanda
Наче дві різні людини / Фото Boredpanda
Як вам таке превтілення / Фото Boredpanda
Неймовірні зміни / Фото Boredpanda
Дуже стильна коротка стрижка / Фото Boredpanda
Жінка змінила свій образ / Фото Boredpanda
Короткі кучері виглядають особливо стильно / Фото Boredpanda
Дуже стильно та вишукано / Фото Boredpanda
Наважилась змінити образ / Фото Boredpanda
Неймовірне перевтілення / Фото Boredpanda
Стиліст вражає своїми роботами мережу / Фото Boredpanda
Зміни, які вражають / Фото Boredpanda
Наважилась змінити образ / Фото Boredpanda
Неймовірне перевтілення / Фото Boredpanda