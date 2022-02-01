Они решились кардинально изменить свою прическу и не пожалели. В нашем материале делимся фотоподборкой работ мастера, которая вдохновит вас изменить и свой образ.

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Последние годы существует тенденция среди женщин всех возрастов укорачивать волосы. Тренд на такие стрижки остается актуальным, что умело демонстрируют звезды Мишель Уильямс, Натали Портман и даже Тайра Бэнкс. Стилисты каждый раз добавляют новые правила и формы, демонстрируя, как по-разному может выглядеть в стрижке одинаковая структура волос.

Женщины, рискнувшие изменить прическу


Стильные изменения / Фото Boredpanda


Женщина отважилась на короткую стрижку / Фото Boredpanda


Словно два разных человека / Фото Boredpanda


Как вам такое превращение / Фото Boredpanda


Невероятные изменения / Фото Boredpanda


Очень стильная короткая стрижка / Фото Boredpanda


Женщина изменила свой образ / Фото Boredpanda


Короткие кудряшки выглядят особенно стильно / Фото Boredpanda


Очень стильно и изысканно / Фото Boredpanda


Решилась сменить образ / Фото Boredpanda


Невероятное перевоплощение / Фото Boredpanda


Стилист поражает своими работами сеть / Фото Boredpanda


Поражающие изменения / Фото Boredpanda


Решилась сменить образ / Фото Boredpanda


Невероятное перевоплощение / Фото Boredpanda