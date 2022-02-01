З коротким краще: жінки наважились на кардинальні зміни і не пошкодували

Починати новий рік варто не лише з цікавими планами ат мріями, але й з новим іміджем. Принаймні так вважають ці відчайдушні жінки.

Вони наважились кардинально змінити свою зачіску, і не пошкодували. У нашому матеріалі ділимось фотодобіркою робіт майстра, яка можливо надихне вас змінити і свій образ.

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Останні роки існує тенденція серед жінок будь-якого віку вкорочувати волосся. Тренд на такі стрижки залишається актуальним, що вміло демонструють зірки Мішель Вільямс, Наталі Портман і навіть Тайра Бенкс. Стилісти щоразу додають нові правила та форми, демонструючи, наскільки по-різному може виглядати у стрижці однакова структура волосся.

Жінки, які ризикнули змінити зачіску



Стильні зміни / Фото Boredpanda



Жінка наважилась на коротку стрижку / Фото Boredpanda



Наче дві різні людини / Фото Boredpanda



Як вам таке превтілення / Фото Boredpanda



Неймовірні зміни / Фото Boredpanda

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Дуже стильна коротка стрижка / Фото Boredpanda



Жінка змінила свій образ / Фото Boredpanda



Короткі кучері виглядають особливо стильно / Фото Boredpanda



Дуже стильно та вишукано / Фото Boredpanda



Наважилась змінити образ / Фото Boredpanda



Неймовірне перевтілення / Фото Boredpanda



Стиліст вражає своїми роботами мережу / Фото Boredpanda



Зміни, які вражають / Фото Boredpanda



Наважилась змінити образ / Фото Boredpanda



Неймовірне перевтілення / Фото Boredpanda