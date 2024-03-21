Тренд на "риб’ячий хвіст" повертається: покрокова інструкція, як зробити зачіску

"Риб'ячий хвіст" має складну конструкцію, яка виглядає так, ніби на зачіску пішло кілька годин, але насправді це один із найпростіших способів укладання волосся.

Є припущення, що ця зачіска існувала ще у 430-х роках до нашої ери. Але найбільшу популярність вона мала у 2010-х. Тепер же "риб'ячий хвіст" знову у моді. Як повторити цю укладку вдома, розповідаємо далі.

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Що таке "риб’ячий хвіст"

Коса "риб’ячий хвіст" – це одним з найшвидших способів заплести волосся, щоб воно виглядало стильно та трималося довго.

Ця зачіска виглядає доречною для будь-якої події, від весілля до виходу з собакою на прогулянку. Її легко створити, і вона не повинна виглядати ідеально. Коса може бути настільки акуратною, наскільки вам заманеться,

– каже стиліст Пол Кучінелло.

Крім того, ця зачіска має масу варіацій, що може створити додатковий шарм.

Як виглядає зачіска: дивіться фото

Як створити косу "риб’ячий хвіст"

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Для початку волосся слід розділити на дві рівні частини. Це можна зробити, розділивши навпіл пасма прямо посередині голови, або зібрати хвіст і відділити дві половини вже звідти.

Назвемо одну сторону А, а іншу – Б. Візьміть невелику частину волосся зі сторони А, слідуючи лінії росту волосся. Перекладіть його та додайте до сторони Б, зберігаючи дві окремі секції весь час, коли ви рухаєтесь вниз,

– пояснює Кучінелло.

Далі виконайте ті ж самі дії з протилежного боку. Візьміть невелику частину волосся зі сторони Б, перехрестіть його та додайте до розділу А, з якого ви почали, продовжуючи підтримувати дві окремі частини під час роботи над косою.

Як зробити "риб'ячий хвіст": дивіться відео

Після цього слід повернутися до початкової сторони A.

Повторіть свій перший крок, взявши ще одну невелику частину волосся зі сторони A, та додайте до сторони Б,

– каже Кучінелло.

Те ж саме варто зробити й зі стороною Б. Повторювати кроки слід доти, доки не залишиться волосся, яке можна перехрестити. Коли дійдете до кінця коси, закріпіть її гумкою.

Ви можете залишити косу такою, як є, або обережно розтягнути її пальцями, щоб зробити повнішою,

– додає перукарка Хана Чонг.

Щоб розтягнути косу, треба потягнути за дві половини волосся, формуючи більше простору між пасмами. Це створить своєрідний "безлад" або більш природну зачіску.

Також, щоб зберегти укладку, можна збризнути її лаком або використати спеціальний гель.