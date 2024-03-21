Есть предположение, что эта прическа существовала еще в 430-х годах до нашей эры. Но наибольшую популярность она имела в 2010-х. Теперь же "рыбий хвост" снова в моде. Как повторить эту укладку дома, рассказываем далее.

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Что такое "рыбий хвост"

Коса "рыбий хвост" – это один из самых быстрых способов заплести волосы, чтобы они выглядели стильно и держались долго.

Эта прическа выглядит уместной для любого события, от свадьбы до выхода с собакой на прогулку. Ее легко создать, и она не должна выглядеть идеально. Коса может быть настолько аккуратной, насколько вам захочется,

– говорит стилист Пол Кучинелло.

Кроме того, эта прическа имеет массу вариаций, что может создать дополнительный шарм.

Как выглядит прическа: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Как создать косу "рыбий хвост"

Для начала волосы следует разделить на две равные части. Это можно сделать, разделив пополам пряди прямо посередине головы, или собрать хвост и отделить две половины уже оттуда.

Назовем одну сторону А, а другую – Б. Возьмите небольшую часть волос со стороны А, следуя линии роста волос. Переложите его и добавьте к стороне Б, сохраняя две отдельные секции все время, когда вы двигаетесь вниз,

– объясняет Кучинелло.

Далее выполните те же самые действия с противоположной стороны. Возьмите небольшую часть волос со стороны Б, перекрестите его и добавьте к разделу А, с которого вы начали, продолжая поддерживать две отдельные части во время работы над косой.

Как сделать "рыбий хвост": смотрите видео

После этого следует вернуться к начальной стороне A.

Повторите свой первый шаг, взяв еще одну небольшую часть волос со стороны A, и добавьте к стороне Б,

– говорит Кучинелло.

То же самое стоит сделать и со стороной Б. Повторять шаги следует до тех пор, пока не останутся волосы, которые можно перекрестить. Когда дойдете до конца косы, закрепите ее резинкой.

Вы можете оставить косу такой, как есть, или осторожно растянуть ее пальцами, чтобы сделать полнее,

– добавляет парикмахер Хана Чонг.

Чтобы растянуть косу, надо потянуть за две половины волос, формируя больше пространства между прядями. Это создаст своеобразный "беспорядок" или более естественную прическу.

Также, чтобы сохранить укладку, можно сбрызнуть ее лаком или использовать специальный гель.