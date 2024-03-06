Как подчеркнуть свой образ интересным акцентом и сделать стильную прическу с платочком, рассказывает Life 24.

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Как сделать стильную, но легкую прическу с платком

Идеей интересного оформления волос в тикток поделилась блогер Анна Погрибняк. Девушка признается, что ей всегда нравились платочки в волосах, но она долго искала оригинальный способ их носить.

Для ее прически следует взять прядь волос посередине, зачесать ее назад и простым узелком завязать вокруг нее платок.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Как собрать волосы с платком: смотрите видео

После этого раскладываем платок на две стороны и укладываем пряди волос с двух сторон симметрично. Повторяем это пока не пройдемся по всем волосам,

– рассказывает блогер.

Напоследок платок следует только завязать в бантик. Идеальная весенняя прическа – готова!