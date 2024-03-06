Как подчеркнуть свой образ интересным акцентом и сделать стильную прическу с платочком, рассказывает Life 24.
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Как сделать стильную, но легкую прическу с платком
Идеей интересного оформления волос в тикток поделилась блогер Анна Погрибняк. Девушка признается, что ей всегда нравились платочки в волосах, но она долго искала оригинальный способ их носить.
Для ее прически следует взять прядь волос посередине, зачесать ее назад и простым узелком завязать вокруг нее платок.
Как собрать волосы с платком: смотрите видео
После этого раскладываем платок на две стороны и укладываем пряди волос с двух сторон симметрично. Повторяем это пока не пройдемся по всем волосам,
– рассказывает блогер.
Напоследок платок следует только завязать в бантик. Идеальная весенняя прическа – готова!