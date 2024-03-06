Як підкреслити свій образ цікавим акцентом і зробити стильну зачіску з хусточкою, розповідає Life 24.

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Як зробити стильну, але легку зачіску з хусткою

Ідеєю цікавого оформлення волосся у тікток поділилась блогерка Анна Погрібняк. Дівчина зізнається, що їй завжди подобались хусточки у волоссі, але вона довго шукала оригінальний спосіб їх носити.

Для її ж зачіски слід взяти пасмо волосся посередині, зачесати його назад та простим вузликом зав'язати довкола нього хустку.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Як зібрати волосся з хусткою: дивіться відео

Після цього розкладаємо хустку на дві сторони й укладаємо пасма волосся з двох боків симетрично. Повторюємо це поки не пройдемось по всьому волоссю,

– розповідає блогерка.

Наостанок хустку слід лише зав'язати у бантик. Ідеальна весняна зачіска – готова!