Як підкреслити свій образ цікавим акцентом і зробити стильну зачіску з хусточкою, розповідає Life 24.
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Як зробити стильну, але легку зачіску з хусткою
Ідеєю цікавого оформлення волосся у тікток поділилась блогерка Анна Погрібняк. Дівчина зізнається, що їй завжди подобались хусточки у волоссі, але вона довго шукала оригінальний спосіб їх носити.
Для її ж зачіски слід взяти пасмо волосся посередині, зачесати його назад та простим вузликом зав'язати довкола нього хустку.
Як зібрати волосся з хусткою: дивіться відео
Після цього розкладаємо хустку на дві сторони й укладаємо пасма волосся з двох боків симетрично. Повторюємо це поки не пройдемось по всьому волоссю,
– розповідає блогерка.
Наостанок хустку слід лише зав'язати у бантик. Ідеальна весняна зачіска – готова!