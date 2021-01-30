Натхнення можна знайти навіть у найбуденніших речах. Банани – не виняток.

Джерело: інстаграм Anna Chojnicka

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Це доводить британка Анна Чойнічка, яка придумала просто неймовірне хобі: вона створює надзвичайно реалістичні малюнки на звичайних бананах. Повірте, такого ви ще не бачили.

Фото banana_bruiser Instagram

Фото banana_bruiser Instagram

Фото banana_bruiser Instagram

Дівчина дуже нудьгувала на початку пандемії Covid-19. Та її врятували прекрасні фрукти. Замість того, щоб скуштувати банан, дівчина побавилася із його шкіркою. Як виявилося – вона досить швидко темніє. А це дає змогу малювати все що завгодно.

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Фото banana_bruiser Instagram

Фото banana_bruiser Instagram

Фото banana_bruiser Instagram

Фото banana_bruiser Instagram

Дивовижно, та дівчина не використовує фарб і чорнил для своїх неймовірних малюнків. Вона застосовує лайфхак, який придумала природа: якщо сильно "порізати" банан – він починає темніти.

Фото banana_bruiser Instagram

Фото banana_bruiser Instagram

Для своїх шедеврів Анна бере гострий предмет, яким робить контури. Дівчина чекає поки лінії потемніють, після чого "малює" нові деталі.

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Фото banana_bruiser Instagram

Фото banana_bruiser Instagram

Таке мистецтво просто зачаровує. Та на жаль, воно не вічне. Всього за кілька днів весь банан стає чорним, що наштовхує на прекрасну філософську думку: цінуйте красу, адже вона дуже швидкоплинна.

Всі фото – Anna Chojnicka