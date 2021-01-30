Санта, космос и Гомер: девушка создает удивительные рисунки на обычных бананах
Вдохновение можно найти даже в самых обыденных вещах. Бананы – не исключение.
Источник: инстаграм Anna Chojnicka
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Это доказывает британка Анна Чойничка, которая придумал просто невероятное хобби: она создает чрезвычайно реалистичные рисунки на обычных бананах. Поверьте, такого вы еще не видели.
Фото banana_bruiser Instagram
Фото banana_bruiser Instagram
Фото banana_bruiser Instagram
Девушка очень скучала в начале пандемии Covid-19. Но ее спасли прекрасные фрукты. Вместо того, чтобы попробовать банан, девушка поиграла с его кожурой. Как оказалось – она достаточно быстро темнеет. А это позволяет рисовать все что угодно.
Фото banana_bruiser Instagram
Фото banana_bruiser Instagram
Фото banana_bruiser Instagram
Фото banana_bruiser Instagram
Удивительно, но девушка не использует красок и чернил для своих прекрасных рисунков. Весь секрет – в лайфхаке, который придумала природа: если сильно "порезать" банан – он начинает темнеть.
Фото banana_bruiser Instagram
Фото banana_bruiser Instagram
Для своих шедевров Анна берет острый предмет, которым делает контуры. Девушка ждет пока линии потемнеют, после чего "рисует" новые детали.
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Фото banana_bruiser Instagram
Фото banana_bruiser Instagram
Такое искусство просто завораживает. Но, к сожалению, оно не вечно. Всего за несколько дней весь банан становится черным, что наталкивает на прекрасную философскую мысль: цените красоту, ведь он очень быстротечна.
Все фото – Anna Chojnicka
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