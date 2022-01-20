Так сталося у випадку з британкою Кортні Маколіфф, яка хотіла набити невеличкий малюнок на руці. Жінка поділилася у своєму тіктоці courtneyandrue історією невдалого походу у тату-салон.

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Татуювання вийшло зовсім незрозумілим

24-річна Кортні поїхала відпочивати в англійське місто Скегнес, де побачила місцевий тату-салон із надзвичайно дешевими послугами. За невелике татуювання потрібно було заплатити всього лиш 20 фунтів стерлінгів.

Дівчина "клюнула" на привабливу ціну – і вирішила зробити невеликий надпис на руці в честь свого сина Рубена. Та далі все пішло не за планом.

Майстер зробив татуювання, але вийшло воно занадто невдалим. Він підібрав настільки дивний шрифт, що ім’я взагалі складно було прочитати. Та, здається, дівчина не сильно засмутилася: визнає, що за таку суму не можна було сподіватися на якісне татуювання.

Татуювання, яке зробили для Кортні / Скриншот тікток courtneyandrue

Ви отримуєте те, за що платите, – лаконічно підписала відео Кортні.

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Ролик потішив користувачів тіктоку: люди ділилися власними історіями невдалих походів у тату-салони, а хтось просто підбадьорив дівчину. Загалом відео набрало 45 тисяч переглядів та близько тисячі коментарів: