Комунікація, коли ви далеко від коханої людини, не обов'язково повинна зводитися до розмов по відеозв'язку. Трьома ідеями, як креативно організувати романтичне побачення на відстані, ділимося далі в матеріалі.

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Дослідіть місто разом

Так, у такому випадку доведеться встати з ліжка і вилізти з теплої піжами. Ви чи ваш партнер/ваша партнерка можете прогулятися містом, паралельно спілкуючись по відеозв'язку.

Сходіть туди, де ви ще не були. Подосліджуйте місто, влаштуйте справжню експедицію. Звертайте увагу на деталі, цікаві будівлі та речі, красиві краєвиди. Це хороший спосіб якісно і з користю провести час, а не просто дивитися в екран.

Зводіть кохану людину на віртуальну каву / Фото Pexels

Пройдіть тест на визначення мови кохання

Консультант з питань подружжя та сім'ї, а також доктор філософії Гері Чепмен, який написав книгу бестселер "5 мов любови", виділяє основні особливості, як люди проявляють та приймають свої почуття:

слова підтримки;

якісний час;

подарунки;

вчинки служіння;

фізичні дотики.

Визначення своєї мови кохання і знання того, яка найбільше імпонує коханій людині, допомагає якісніше будувати стосунки. Адже так ви зможете давати другій половинці те, чого вона по-справжньому потребує. Тест можна знайти у вільному доступі онлайн або скористатися цією англомовною версією.

Знати мову любові коханої людини – важливо / Фото Pexels

Створіть книжковий клуб для двох

Створіть список книг, які б хотіли прочитати, і оберіть ту, що стане першою. Далі все на ваш розсуд: можна читати окремо або разом через відео- чи аудіозв'язок.

Головне – обговорювати прочитане. Цікаві висновки, тези, що запам'яталися, моменти, які не сподобалися – така розвага є не лише романтичним способом проведення часу, але й корисна для загального розвитку.

Обговорюйте кожен прочитаний розділ / Фото Pexels

Можна придумати ще безліч ідей, які підходитимуть саме вашій парі, або модифікувати під себе перелічені. Шукайте нагоди додати романтики у стосунки, особливо, якщо вони на відстані.