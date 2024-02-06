Артистка привернула до себе увагу не тільки розкішною небесно-блакитною сукнею, а й тим, як вона схудла. Як змінилась зірка, розповідаємо далі.

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Як виглядає Крістіна Агілера після перевтілення

Для церемонії "Греммі" співачка обрала небесно-блакитну сукню в підлогу з довгими рукавами й подолом, який витончено переходить у невеликий шлейф. Такий образ підкреслив, як сильно Крістіна схудла. Тепер вона із задоволенням демонструє підтягнуту фігуру і більш виразні риси обличчя.

На премії Агілера вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращий альбом Musica Ubana. Сама Крістіна п'ять разів отримувала статуетку і 21 раз була номінована на неї. Уперше її відзначили "Греммі" 2000 року у номінації "Найкращий новий артист".

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Співачка увірвалася на музичну сцену ще дитиною з піснею "Genie in a Bottle" 1999 року. За час своєї кар'єри вона набула пишної фігури.

Як зараз виглядає Крістіна Агілера: дивіться фото

Приходячи в цей бізнес, я ненавиділа бути дуже худою. Коли мені виповнився 21 рік, я почала трохи поправлятися, і мені подобалися мої нові форми,

– розповідала вона в інтерв'ю 2021 року.

Однак з часом повнота артистки все ж почала даватися взнаки, оскільки від колишньої витонченої дівчини майже нічого не залишилося. Ситуація погіршилася після народження сина 2008 року.

Агілера не приховувала, що намагається скинути вагу, але це була боротьба зі перемінним успіхом. Зараз їй вдалося скинути майже 20 кілограмів. Уперше вона вразила шанувальників абсолютно новим тілом, коли відкрила свою резиденцію в Лас-Вегасі в грудні 2023 року.

Як їй вдалося так сильно схуднути, артистка не розповідає. За її словами, вона присвятила себе здоровому, збалансованому харчуванню і суворому режиму фізичних вправ. У рамках своєї дієти вона дотримується режиму, багатого рослинами, і щодня споживає яскраві фрукти та овочі.