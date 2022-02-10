Круті ідеї: 10 випадків, коли люди зшили красивий одяг з різного мотлоху
10 лютого 2022 , 07:58Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Ці хлопці та дівчата буквально можуть перетворити різний домашній мотлох у модний одяг. Вміння шити й трішки уяви – і ось перед вами нова сукня чи спідничка. Дешево й красиво!
Усі наряди з нашої добірки були зроблені зі звичайних домашніх речей: простирадла, штор, скатертини тощо. А один хлопчина навіть зумів зробити красиву курточку зі старого спального мішка!
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Був спальний мішок – тепер куртка
Фото reddit reillyfitz
Скільки тут всього!
Фото reddit Flowerchhhild
Светрик із ковдри
Фото reddit opalwintry
Простирадло перетворилося у сукню
Фото reddit sheryldoh
Вау!
Фото reddit jelly5131
Нове життя старенького простирадла
Фото reddit InaccessibleRail55
Блузка з наволочки
Фото reddit porkdumpling_
Сорочку зробили зі старих штор
Фото reddit bryceromig
Колись це була постіль!
Фото reddit MindiMellow
Круто!
Фото reddit reillyfitz