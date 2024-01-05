24 Канал зібрав добірку заходів у львівських театрах та галереях, які можна встигнути відвідати у січні. Запевняємо: у переліку знайдуться ідеї для любителів різноманітної творчості.

До теми Допоможуть заощадити або навіть заробити: які корисні хобі варто спробувати у новому році

Різдвяний фестиваль "Велика коляда"

Різдвяний фестиваль "Велика коляда" – це творчі зустрічі й співпраця митців, репертуарне збагачення, відкриття нових імен, суголосне возвеличення таїнства Різдва.

На заході, який триватиме ще до 7 січня у Церкві Пресвятої Євхаристії (пл. Музейна, 1), можна почути різдвяні твори у виконанні колективів зі всієї України.

Вистава "Коляда та й плєс … Ізпрежди віка…"

Різдвяні набутки України оживають у театральній виставі "Коляда та й плєс … Ізпрежди віка…", що відбудеться 22 січня у Національній опері у Львові. Вона зіткана з відомих та маловідомих старовинних колядок, магії та містики.

Це коляда-причта, в основу якої покладені твори В. Шухевича "Гуцульщина", С. Вінценза "На високій полонині", В. Стефаника "Побожна". Невіддільною частиною вистави є колядки, а також багато рідкісних різдвяних пісень.

Виставка "Нація. Мистецтво. Наука"

Ця виставка приурочена до 150-ліття Наукового товариства ім. Шевченка. Відвідати її можна до 18 лютого у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.

1940-го року радянська влада ліквідувала Наукове товариство ім. Шевченка, а музейну збірку розформувала, передавши до Національного музею у Львові (НМЛ), Музею етнографії та художнього промислу (МЕХП) та інших.

На ювілейній виставці будуть представлені експонати, які зібрали ентузіасти Наукового товариства ім. Шевченка і зберегли львівські музейники.

Крім того, продемонструють вибрані твори з приватних колекцій та збірку мистецьких видань Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ.

У різний час і за різних обставин збережена спадщина виконує своє покликання – берегти нашу ідентичність, плекати українську культуру та підтримувати науку,

– кажуть організатори.

Вистава "Дорога до Вифлеєму"

Львівський академічний обласний театр ляльок 14 січня запрошує на виставу про Діву Марію та Святе Немовля, яких віслючок повезе у зоряну безкрайність.

Твір написаний так, що змушує і дорослих замислитися над сенсом життя та прагненнями своєї душі. Дорослі глядачі зможуть відчути асоціації з власним життям та світоглядом,

– зазначають театрали.

Різдвяна виставка у Зеленій канапі

Традиційно, щороку в галереї сучасного мистецтва "Зелена канапа", що розташована за адресою вулиця Вірменська, 7, відбувається Різдвяна виставка.

Уже 17 років поспіль українські митці створюють особливий настрій в ці темні короткі дні. З війною дні стали ще темнішими. Але світло віри, надії та любові показує шлях через чудо духовного життя вираженого в мистецтві,

– розповідають організатори виставки.

Вони додають, що відвідувачі зможуть побачити найновіший живопис, сакральне мистецтво, художнє скло, керамічну скульптуру, арттекстиль. А об’єднане це мистецьке різноманіття однією темою – циклом Різдвяно-новорічних свят.

Вхід на виставку вільний для всіх, хто перебуватиме у Львові до 14 січня. Вона працює з вівторка до неділі, з 12.00 до 19.00.