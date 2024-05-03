Куди піти на романтичне побачення у Львові, щоб це було небанально та точно залишило спогади назавжди, розповідає Life 24.

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Будинок вчених та наукова бібліотека ім. Івана Франка

Якщо ви полюбляєте гуляти містом та досліджувати нові локації, а площа Ринок та центральні вулички вже набридли, відвідати можна Будинок вчених та наукову бібліотеку імені Івана Франка.

Будинок вчених – це одна із найвпізнаваніших туристичних пам'яток у Львові. Будівля вражає своєю розкішшю та стилем і точно сподобається поціновувачам архітектури. Крім того, там часто організовуються різноманітні заходи, тож є можливість поєднати приємне з корисним.

Як виглядає Будинок вчених: дивіться фото

Водночас наукова бібліотека імені Івана Франка – ідеальний вибір для тих, хто не любить банальностей. Тут можна просто прогулятися, розглядаючи старовинні фоліанти та роблячи фото, або влаштувати повноцінне освідчення у коханні з музикою та квітами.

Наукова бібліотека Івана Франка: дивіться фото

Митрополичі сади

На території комплексу собору Святого Юра розташовані Митрополичі сади. Цей мальовничий парковий комплекс є прикладом сакральних садів, які в минулому оточували більшість храмів та монастирів у Львові. Якщо ви вже докладно дослідили Стрийський парк та інші зелені локації міста, це гарний вибір для романтичної прогулянки.

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

До речі, у теплу пору року там часто проводять різноманітні заходи, урочисті події, музичні концерти та влаштовують фотосесії, тож гуляючи парком можна також насолодитися мистецтвом та побачити незвичний краєвид на місто.

Митрополичі сади: дивіться фото

Океанаріум

Львівський "Океанаріум" – це точно цікаве та незвичне місце для побачення. Його оглядові майданчики та різноманіття морських мешканців вражає своїми масштабами, а захопливе 3D-шоу здивує навіть найвибагливіших глядачів.

Таке побачення – чудовий спосіб відчути справжній релакс та спокій, спостерігаючи за водною стихією, а також провести час разом за вивченням нового.

Львівський океанаріум: дивіться фото

Кіно на даху

Якщо Ви вже були на всіх оглядових майданчиках у Львові, або терасах закладів, а також полюбляєте кіно, запросіть свою половинку на перегляд фільму на даху.

Подивитися фільм під зорями у Львові можна на даху Lviv Film Center. Там також, до речі, можна орендувати територію та купол з ліхтариками тільки для двох для вашого романтичного побачення.

Кіно на даху у Львові: дивіться фото

Музей науки

Це варіант для в міру активного та інтерактивного побачення, а також чудова нагода розважитися для фанатів науки. Ви можете пройтися музеєм самостійно або обрати екскурсію з гідом, який розкаже цікаві наукові факти.

Музей науки у Львові: дивіться фото

У музеї зібрали безліч унікальних експонатів зі світу науки, які точно здивують. Однак найцікавішою його особливість є те, що до них можна, та навіть треба, доторкнутися, аби перевірити та дослідити як працюють певні явища.