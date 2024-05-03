Куда пойти на романтическое свидание во Львове, чтобы это было небанально и точно оставило воспоминания навсегда, рассказывает Life 24.
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Дом ученых и научная библиотека им. Ивана Франко
Если вы любите гулять по городу и исследовать новые локации, а площадь Рынок и центральные улочки уже надоели, посетить можно Дом ученых и научную библиотеку имени Ивана Франко.
Дом ученых – это одна из самых узнаваемых туристических достопримечательностей во Львове. Здание поражает своей роскошью и стилем и точно понравится ценителям архитектуры. Кроме того, там часто организуются различные мероприятия, поэтому есть возможность совместить приятное с полезным.
Как выглядит Дом ученых: смотрите фото
В то же время научная библиотека имени Ивана Франко – идеальный выбор для тех, кто не любит банальностей. Здесь можно просто прогуляться, рассматривая старинные фолианты и делая фото, или устроить полноценное признание в любви с музыкой и цветами.
Научная библиотека Ивана Франко: смотрите фото
Митрополичьи сады
На территории комплекса собора Святого Юра расположены Митрополичьи сады. Этот живописный парковый комплекс является примером сакральных садов, которые в прошлом окружали большинство храмов и монастырей во Львове. Если вы уже подробно исследовали Стрыйский парк и другие зеленые локации города, это хороший выбор для романтической прогулки.
Митрополичьи сады: смотрите фото
Океанариум
Львовский "Океанариум" – это точно интересное и необычное место для свидания. Его смотровые площадки и многообразие морских обитателей поражает своими масштабами, а увлекательное 3D-шоу удивит даже самых требовательных зрителей.
Такое свидание – отличный способ почувствовать настоящий релакс и спокойствие, наблюдая за водной стихией, а также провести время вместе за изучением нового.
Львовский океанариум: смотрите фото
Кино на крыше
Если Вы уже были на всех смотровых площадках во Львове, или террасах заведений, а также любите кино, пригласите свою половинку на просмотр фильма на крыше.
Посмотреть фильм под звездами во Львове можно на крыше Lviv Film Center. Там также, кстати, можно арендовать территорию и купол с фонариками только для двоих для вашего романтического свидания.
Кино на крыше во Львове: смотрите фото
Музей науки
Это вариант для в меру активного и интерактивного свидания, а также прекрасная возможность развлечься для фанатов науки. Вы можете пройтись по музею самостоятельно или выбрать экскурсию с гидом, который расскажет интересные научные факты.
Музей науки во Львове: смотрите фото
В музее собрали множество уникальных экспонатов из мира науки, которые точно удивят. Однако самой интересной его особенностью является то, что к ним можно, и даже надо, прикоснуться, чтобы проверить и исследовать как работают определенные явления.