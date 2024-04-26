Конечно, можно пойти в любимое кафе или ресторан, однако иногда необходимо получать новые впечатления вместе. Куда пойти на свидание в Киеве – далее в материале Life 24.

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Идеи для интересных свиданий в Киеве

Приближаются выходные, поэтому почему бы не провести время с любимым человеком и не устроить свидание? Возникает логичный вопрос, куда можно пойти, чтобы интересно провести время и запомнить его надолго.

Красивые локации, от которых перехватывает дыхание

В Киеве множество живописных мест, которые сейчас можно посетить. К примеру, в Ботаническом саду имени Гришко сейчас пик цветения сакур, местами еще цветут магнолии, а также сирень начала завораживать красотой. Прогулка среди цветов никого не оставит равнодушным, а совместные фотографии оставят воспоминания на годы.

Если же пара любит экстремальный отдых, то можно подняться на "Родину-мать". Такая необычная экскурсия на высоте понравится тем, кто любит полоскать себе нервы. Кроме того, на смотровой площадке можно запустить небесный фонарик и сфотографироваться. Ну и конечно, подъем на монумент позволит насладиться пейзажами невероятной украинской столицы.

Насладиться красотой можно и поднявшись на колокольню Софийского собора. Весь Киев будет перед парой, как на ладони, а вид на оба берега будет завораживать красотой.



В Ботаническом саду в Киеве одновременно цветут множество цветов / Фото Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

Активный отдых

Если пара любит активный отдых, то в Киеве можно найти множество мест для этого. К примеру, можно устроить прогулку на лошадях. Тем более каждая девушка в душе мечтала о принце на белом коне, то почему бы не воплотить это в реальность?

Также хорошей идеей будет совместное посещение мастер-класса, к примеру, по гончарству. Важно не то, что пара будет изготавливать, а время, проведенное вместе.

При благоприятной погоде любители экстрима могут насладиться красотой Киева с высоты птичьего полета. Так, пары, которые любят активный и экстремальный отдых, могут полетать над Днепром на Zip-line. Такая прогулка точно не оставит никого равнодушным.



Полет над Днепром на Zip-line / Фото bodo.ua

Романтический отдых

В Киеве также много возможностей для того, чтобы устроить романтическое свидание. Ужин на крыше, кино под открытым небом или поход в SPA не только подарит невероятные эмоции, а позволит отдохнуть душой.

В идеальном свидании главное не то, где оно запланировано, а какие впечатления и эмоции оно оставит. Поэтому стоит заботиться не только об "обертке", но и о наполнении, чтобы партнер остался счастливым.