Щоб не нудьгувати разом зі своєю другою половинкою та влаштувати побачення мрії в Одесі, Life 24 підготував кілька ідей.

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Шоу у дельфінарії

Одним з ідеальних місць для небанального побачення в Одесі може стати дельфінарій. Ввечері там навіть проходить романтичні шоу.

Артисти, спецефекти, використання сучасних технологій і неймовірно милі тварини подарують гарний настрій та незабутні спогади.

А якщо ще більше хочете здивувати свою половинку, замовте спільне плавання із дельфінами у басейні – така пригода запам’ятається на все життя.

Одеський дельфінарій: дивіться фото

Побачення на березі моря

Влаштуйте своїй половинці побачення у найкращих традиціях романтичного кіно. Світанок на березі моря після чарівної ночі й гарної вечері – це безпрограшний варіант.

Сидіти біля води, слухати шум хвиль, крик чайок та спостерігати за тим, як сонце повільно підіймається і починає новий день. Що може бути кращим побаченням у місті біля моря?

Світанок на морі: дивіться фото

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

Візит до одеських Ромео та Джульєтти

Виявляється, що в Одесі були свої Ромео і Джульєтта. Молоді люди, що палко полюбили один одного, вирішили одружитися. Але батьки були проти цього союзу, тому заборонили виділяти землю під будівництво їхнього будинку. Любов була такою сильною, що навіть це не зупинило їх: на крихітному і довгому шматку землі вони побудували будинок, хоча і вузький, але свій.

Цю захопливу легенду ви можете почути від екскурсовода, гуляючи Одесою, або розповісти своїй половинці самостійно, якщо вирішите влаштувати прогулянку містом та подивитися на "будинок з однією стіною".

"Будинок з однією стіною": дивіться фото

Похід у підземний музей

Якщо шукаєте варіант для максимально небанального побачення, яке залишить спогади на усе життя, то похід у підземелля Одеси може стати саме таким.

Проєкт "Таємниці підземної Одеси" представляє мережу музеїв, які знаходяться в окремих катакомбах міста, абсолютно різних і концептуально доповнюючих один одного.

Починаючи з поверхні, в міру поглиблення в катакомби, ви занурюєтеся все далі й далі в минуле Одеси, відкриваючи для себе багато цікавого.

Музей у катакомбах: дивіться фото

Сафарі у "Біопарку"

"Біопарк" – це одеський сучасний зоопарк, де можна познайомитися з екзотичними тваринами, поспостерігати за ними, дізнатися про особливості їхньої поведінки та навіть відвідати сафарі. Таке побачення стане справжнім скарбом для любителів тварин та живої природи.

Сафарі у "Біопарку": дивіться фото

Під час цієї пригоди можна познайомитися з найбільш ефектними представниками тваринного світу всіх континентів, побачити стада страусів і бізонів, лам і буйволів, верблюда і зебр. Кожен мешканець парку сафарі по-своєму унікальний, кожного можна розглянути зблизька і познайомитися, тож такий досвід точно стане особливим.