Кур’єр вразила клієнтку своєю поведінкою: вона співала перед вхідними дверми

Працівниця служби доставки Amazon стала зіркою у тіктоці після свого дивного, проте корисного вчинку. Вона проспівала клієнтці пораду, яка колись може врятувати їй життя.

Відео досить кумедного випадку клієнтка опублікувала у своєму тіктоці _jesshopehuse. Його переглянули понад 3,7 мільйона разів. Люди погодилися, що кур’єр зробила дійсно корисне зауваження.

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На початку відео можна побачити, як працівниця підходить до вхідних дверей клієнтки. Ні з того ні з сього вона починає співати.

Привіт, Дженніфер, сподіваюся, що в тебе чудовий понеділок. На твоєму домі немає ніяких табличок, де вказано номер будинку. І твій дім реально важко знайти. Це небезпечно, чесно. Що робити, якщо вам потрібна буде швидка, а медики погано знатимуть вашу місцину? Гарного дня! – наспівала працівниця доставки.

@_jesshopehuse We just moved in and this happened today…she’s not wrong though. Guess I need to get some house numbers. ##amazondelivery ♬ original sound - Jessica Huseman

Авторка відео погодилася із такою несподіваною порадою від кур’єра. Вона пояснила, що недавно лиш переїхала і не звертала на це уваги. А варто було б! Так само вважають люди, які прокоментували відео:

Я фельдшер на пенсії. Вона права на 100%. Поставте вказівники з номерами біля вашого будинку і на поштову скриньку. Або просто фарбою на бордюрі намалюйте.

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